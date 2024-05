Wetter in Búger: 7-Tage-Prognose mit Sonnenstunden und Regenrisiko auf Mallorca (31.5.2024)

Wetteraussichten für Búger – Sonnig mit Chancen auf Regen

Die kommende Woche in Búger verspricht ein Wechselspiel zwischen Sonne und Wolken, mit angenehmen Temperaturen, die den Frühsommer auf der schönen Baleareninsel Mallorca einläuten. Hier ist alles, was Sie über das Wetter in Búger für die Woche vom 31. Mai bis zum 7. Juni 2024 wissen müssen.

Ende Mai – Wetterumschwung bringt milde Temperaturen

Am 31. Mai können die Einwohner und Besucher von Búger mit mäßigem Regen und einer angenehmen Höchsttemperatur von 21°C rechnen. Auch wenn der Regenschirm griffbereit sein sollte, wird der leichte Wind mit 7 km/h für eine frische Brise sorgen, während die Luftfeuchtigkeit bei 58% liegt.

Juni beginnt mit Sonne und leichten Wolken

Der 1. Juni läutet den Monat mit wenigen Wolken ein, und bei 24°C hat man das perfekte Wetter, um Mallorca zu erkunden oder einen entspannten Tag am Strand zu genießen. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 42% und einem leichten Wind wird sich das Wetter angenehm anfühlen. Der 2. Juni verspricht ähnliche Bedingungen, perfekt für Outdoor-Aktivitäten auf der Insel.

Leichter Regen und klare Himmel – Wetterdynamik in Búger

Am 3. Juni kündigen leichte Regenfälle eine kleine Abkühlung an, was der sommerlichen Wärme jedoch keinen Abbruch tut, denn es werden Höchsttemperaturen von 26°C erwartet. Der klare Himmel am 4. Juni verspricht mit Höchsttemperaturen von 28°C den heißesten Tag der Woche und lädt zu Sonnenbädern und Entspannung ein.

Von Sonne zu Wolken – Eine gemischte Wetterlage

Mit überwiegend bewölkten Tagen am 5. Juni und leichtem Regen zum Ende der Woche am 7. Juni dürfte das Wetter in Búger weiterhin mild bleiben. Doch trotz vereinzelter Wolken bleibt es warm mit Spitzenwerten um 29°C. Die Windverhältnisse bleiben beständig leicht mit 5 bis 7 km/h.

Das Sonnenaufgang und Sonnenuntergang-Duo begrüßt Sie in dieser Woche besonders früh und lässt den Tag erst gegen 19 Uhr ausklingen, was lange Tage voller Licht und Leben auf Mallorca bedeutet.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 31.5.2024, 01:26:10. +++