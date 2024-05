Wetter in Llucmajor: Sonnige Aussichten trotz vereinzelter Regenschauer (31.5.2024)

Wetterprognose für Llucmajor: 31. Mai bis 7. Juni 2024

Die malerische Gemeinde Llucmajor kann sich auf eine Woche voller sonniger Tage mit gelegentlichen Regenschauern einstellen. Beginnend mit dem 31. Mai 2024, erleben Bewohner und Besucher milde 21°C und leichten Regen, welcher den Tag befeuchtet und die Nächte angenehm abkühlt. Mit einem mäßigen Wind von etwa 10 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 47% wird der Freitag erfrischend und lebendig sein.

Sonnenaufgang und Untergang in Llucmajor: Ein Naturschauspiel

Der Sonnenaufgang in Llucmajor ist früh um 4:24 Uhr zu sehen und bietet einen spektakulären Blick über die Gemeinde, während die Sonne erst um 19:09 Uhr untergeht und lange, helle Abende verspricht.

Klimatische Bedingungen: 1. bis 7. Juni 2024

Der Juni beginnt mit leichtem Regen und angenehmen 24°C am 1. und 2. Juni, was ideale Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten bietet. An diesen Tagen wird eine sanfte Briese von 8 bzw. 6 km/h das Wettergeschehen begleiten. Der Himmel führt mit wenigen Wolken ins Wochenende, was auf gutem Wetter und Stabilität in der Atmosphäre schließen lässt.

Die Woche geht weiter mit einem klaren Himmel an sowohl 3. als auch 4. Juni, was das Thermometer auf bisherige Höchstwerte von 23°C bzw. 25°C steigen lässt. Die Luftfeuchtigkeit bleibt nahezu konstant bei rund 49%, während sich der Wind für die Bewohner von Llucmajor unauffällig im Hintergrund hält.

In Richtung Wochenmitte zeigt sich das Wetter in Llucmajor von seiner abwechslungsreichen Seite. Der 5. Juni präsentiert sich mit überzogenen Wolken und etwas höheren Temperaturen von 26°C. Das geringfügige Windsystem soll dann für angenehme Frische sorgen. Der darauffolgende Tag zeigt ähnliche Wetterverhältnisse, jedoch mit einem Anstieg der Luftfeuchtigkeit auf 50%.

Zusammenfassung der Wetterwoche

Kurz bevor sich die Woche dem Ende zuneigt, überrascht der 7. Juni mit leichtem Regen und etwas niedrigeren 24°C, verbunden mit einer höheren Feuchtigkeit von 70%, was die Vegetation beleben dürfte. Trotz vereinzelter Regentage steht Llucmajor eine Woche mit überwiegend sonnigem Wetter bevor, die zu zahlreichen Aktivitäten einmaliger Aussichtspunkte vielseitige Möglichkeiten bietet. Es erwartet Sie eine perfekte Mischung aus Sonnenschein und erfrischend mildem Wetter für einen angenehmen Frühsommer auf Mallorca.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 31.5.2024, 01:37:33. +++