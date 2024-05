Wetter in Manacor: Eine 7-Tage-Prognose mit sommerlichen Aussichten (31.5.2024)

Das Wetter in Manacor: Sonne, Wolken und leichter Regen

Die Sommertage in ManacorManacor stehen innerhalb der nächsten Woche unter einem Mix aus Sonnenschein und vereinzelten Regenwolken. Mit Temperaturen, die sowohl Freundinnen des milden Mittelmeerklimas als auch Sonnenanbeter zufrieden stellen, läutet der Juni das beginnende Hochsommerwetter auf der Baleareninsel ein. Was genau Sie in der ersten Juniwoche in puncto Wetter erwarten dürfen, erfahren Sie hier in unserer ausführlichen Wettervorhersage für Manacor.

Wetterüberblick für Manacor mit milden Temperaturen

Am Freitag, den 31. Mai 2024, bekümmert uns ein leichter Regen bei einer angenehmen Tageshöchsttemperatur von 20 Grad Celsius. Diese frische Brise setzt sich mit einem Wind von 8 km/h durch. Der Luftdruck verzeichnet einen Stand von 1015 hPa, während die Luftfeuchtigkeit bei 52 Prozent liegt.

Mit dem 1. Juni 2024 lockern sich die Wolken auf und die Sonne schaut hingegen oftmals zwischen den vereinzelten Wolkenfeldern hindurch. Die Temperaturen erringen mit 22 Grad Celsius einen eher sommerlichen Charakter, während der Wind etwas nachlässt und bei nur noch 7 km/h bleibt. Die weiteren Tage bis zum mittleren Wochenende setzen diesen positiven Trend fort: Mit wenigen Wolken am Himmel und gefühlt höheren Temperaturen gibt es kaum eine bessere Zeit, um die zahlreichen Facetten Manacors zu genießen.

Sommerliche Aussichten für die ersten Junitage

Der 2. und 3. Juni garantieren mit Höchstwerten von 22 bzw. 24 Grad Celsius wahrhaft sommerliche Tage. Insbesondere der klare, blaue Himmel ohne größere Wolkenformationen verspricht sonnenreiche Stunden. Ein leichter Wind trägt zur erfrischenden Atmosphäre bei, welcher geradezu ideal ist, die schönen Strände und die charakteristische Natur Manacors zu erkunden.

Die erste Juniwoche zeigt sich weiterhin von ihrer besten Seite. Während am Donnerstag, den 4. Juni weiterhin einen klaren Himmel verspricht, wird der Freitag, den 5. Juni, zwar leicht überzogen, allerdings weisen die Temperaturen von 25 Grad Celsius auf einen erholsamen Sommer hin.

Der Abschluss der Woche begrüßt uns am Samstag, den 6. Juni *, mit einem Mix aus Sonne und Wolken, bevor leichter Regen am Sonntag, den 7. Juni, bei einer Maximaltemperatur von 27 Grad Celsius, für eine willkommene Abkühlung sorgt.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 31.5.2024, 01:38:06. +++