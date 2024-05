Wetter in Palma de Mallorca (31.05.2024 bis 07.06.2024): Sonnenschein und vereinzelte Regenschauer

Palma de Mallorca: Aktuelle Wettertrends der kommenden Woche

Die kommende Woche in Palma de Mallorca begrüßt uns mit gemischten Wetteraussichten, die von sonnigen Abschnitten bis hin zu leichten Niederschlägen reichen. Perfekte Bedingungen für Besucher und Einheimische, um die vielfältigen Aktivitäten auf der Baleareninsel zu genießen oder einfach die malerische Altstadt zu erkunden.

Später Frühling auf Mallorca: Wetterentwicklung mit Chancen auf Sonne

Zum Ende des Monats Mai prognostiziert das Wetter in Palma de MallorcaPalma leichten Regen bei einer angenehmen Temperatur von 22 Grad Celsius. Mit einem leichten Wind von 7 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 50 Prozent bietet der 31.05.2024 ideale Bedingungen für alle, die dem Trubel der Hochsaison noch etwas entgehen möchten.

Die erste Juniwoche: Von Wolken bis zu klarem Himmel

Der 1. Juni verspricht laut Wettervorhersage wenige Wolken und mit 24 Grad Celsius etwas höhere Temperaturen. Es bleibt leicht windig bei 5 km/h, während die Luftfeuchtigkeit auf 44 Prozent gesunken ist. Mit einem Druck von 1016 hPa erwartet uns ein stabiler Tag.

Auch der 2. Juni deutet mit leichtem Regen und wiederum 24 Grad Celsius auf ein gemäßigtes Klima hin. Eine geringfügige Windzunahme auf 4 km/h und eine geringe Steigerung der Luftfeuchtigkeit auf 46 Prozent sowie des Luftdrucks auf 1019 hPa prägen diesen Tag.

Am 3. Juni zeigt sich der Himmel über Palma de Mallorca heiter. Die klare Sicht gepaart mit Temperaturen von 23 Grad Celsius lädt zu längeren Spaziergängen oder Strandbesuchen ein. Bei leichtem Wind und einer Luftfeuchtigkeit von 53 Prozent lässt sich der Tag in Ruhe genießen.

Das Highlight der Woche stellt der 4. Juni dar: Mit einem wolkenlosen Himmel und 25 Grad Celsius lockt das Outdoor-Wetter jedem nach Draußen. Eine leicht frische Brise stellt sicher, dass die sommerliche Wärme nicht zu überwältigend wird.

Überjubelter Himmel, der sich am 5. Juni mit überdeckenden Wolken präsentiert, verheißt trotz der Wolken bei 26 Grad Celsius angenehme Verhältnisse. Die Luftfeuchtigkeit liegt weiterhin bei runden 50 Prozent.

Am Tag vor Christi Himmelfahrt, dem 6. Juni, dürfen wir unter einem klarem Himmel bei 27 Grad Celsius die bisher wärmsten Temperaturen der Woche erwarten. Eine ideale Gelegenheit für alle Freizeitaktivitäten auf der Insel Mallorca.

Die Wetterprognose für den 7. Juni kündigt mit 25 Grad Celsius und aufgelockerter Bewölkung den Abschluss der Wetterwoche an. Wir erleben bei einer leicht erhöhten Feuchtigkeit von 69 Prozent den typischen mediterranen Charakter der Insel.

Die Sonne geht in dieser Woche kontinuierlich zwischen 4:22 und 4:22 Uhr auf und taucht die Stadt courtesy of the sun-warmen Farben. Sonnenuntergänge können zwischen 19:10 und 19:14 Uhr bewundert werden, und versprechen romantische Abende unter mallorquinischem Himmel.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 31.5.2024, 01:41:54. +++