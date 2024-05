Wetter in Santanyí: Sonnige Aussichten mit gelegentlichen Regenschauern (31.05.2024 bis 07.06.2024)

7-Tage-Wettervorhersage für Santanyí: Sonne, Wolken und ein Hauch von Regen

Die idyllische Gemeinde Santanyí auf Mallorca bereitet sich auf eine Woche voller sonnenreicher Tage mit vereinzelten Wolken und leichtem Regen vor. Die Wetterprognose vom 31. Mai bis zum 7. Juni 2024 verspricht angenehme Temperaturen und optimale Bedingungen für all jene, die die malerische Vielfalt der Region genießen möchten.

Das aktuelle Wetter in Santanyí: Ein frischer Start in den Tag

Am heutigen Donnerstag, den 31. Mai, begrüßt uns Santanyí mit leichten Regenschauern und einer angenehmen Temperatur von 20 Grad Celsius. Bei einer Windgeschwindigkeit von 10 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 53% empfehlen wir, für Outdoor-Aktivitäten eine leichte Jacke parat zu haben. Der Sonnenaufgang wird um 04:23 Uhr erwartet, während der Sonnenuntergang den Tag um 19:07 Uhr beschließt.

Freundliches Wetter setzt sich in Santanyí durch

Der 1. Juni bezaubert mit einem Mix aus Sonne und vereinzelten Wolken, wobei das Quecksilber auf angenehme 22 Grad Celsius klettert. Die Windstärke lässt leicht nach auf 8 km/h, und die Luftfeuchtigkeit hält sich stabil bei ungefähr 56%. Mit zunehmender Sonnenintensität können Besucher den Tag bis zum Sonnenuntergang um 19:08 Uhr in vollsten Zügen genießen.

Das Wochenende verspricht mit wenigen Wolken am Samstag und einem vollkommen klaren Himmel am Sonntag eine perfekte Gelegenheit für Strandgänge oder gemütliche Spaziergänge durch die Gassen von Santanyí. Sowohl am 2. als auch am 3. Juni werden Höchsttemperaturen von 22 bzw. 23 Grad Celsius erwartet.

Eine idyllische Woche steht bevor: Sonnenschein und sanfte Brise

Die Woche setzt sich in ähnlicher Manier fort: Montag und Dienstag lockern die klaren Himmel das Stadtbild auf, wohingegen am Mittwoch die Wolken wieder dichter werden. Dennoch bleiben die Temperaturen mit 24 Grad Celsius weiterhin freundlich.

Zum Ende der Vorhersageperiode hin müssen Santanyí-Besucher am Donnerstag, den 7. Juni, mit leichtem Regen und einer erhöhten Luftfeuchtigkeit von 72% rechnen, was die Temperaturen jedoch nicht unter 24 Grad Celsius fallen lässt.

Zusammenfassung: Das Santanyí-Wetter im praktischen Überblick

Die Vorfreude auf die anstehenden Tage ist groß, und das Wetter in Santanyí scheint perfekt geeignet, um die Schönheit Mallorcas in vollen Zügen zu erleben. |>

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 31.5.2024, 01:48:30. +++