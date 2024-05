Wetter Santa Eugènia: 31.05.2024 bis 07.06.2024 – Prognose und Trends

Wetterprognose für Santa Eugènia – Frische Brise und vereinzelte Regenschauer

Das malerische Santa Eugènia in Mallorca wird in den nächsten sieben Tagen ein vielfältiges Wetterbild zeigen. Von leichtem Nieselregen bis hin zu klarem Himmel können sich Einheimische und Besucher auf unterschiedliche Wettersituationen einstellen.

Wetterübersicht: Aktuelle Wettertendenzen in Santa Eugènia

Beginnend mit dem 31. Mai 2024, rechnet man mit einem Tag, an dem leichter Regen die sonst angenehmen 22°C begleitet. Die Windverhältnisse bleiben sanft bei ca. 6 km/h. Der Feuchtigkeitsgehalt in der Luft beträgt 49%, was zusammen mit einem Luftdruck von 1015 hPa zu einem erfrischenden Klima führt. Sonnenauf- und Sonnenuntergang werden die Farben des Himmels malerisch gestalten zu den Zeiten 4:23 Uhr bzw. 19:09 Uhr.

Der 1.6. und 2.6.2024 versprechen ähnlich leichten Regen, jedoch mit einer kleinen Steigerung in den Temperaturen, die hoechstwahrscheinlich auf 26°C, respektive 25°C klettern werden. Die Luftdruckwerte spielen sich im Bereich von 1016 bis 1019 hPa ein, während der Wind weiterhin leicht bleibt. Feuchtigkeit und Druckverhältnisse sprechen für einen idealen Frühlingstag auf der Insel.

Sonniges und heiteres Wetter ab Mitte der Woche

Ab dem 3. Juni scheint sich das Wetter in Santa Eugènia weiter zu stabilisieren. Mit wenigen Wolken am Himmel und milden 25°C beginnt eine Reihe von Tagen, die Sonnenanbeter erfreuen wird. Der 4. und 5. Juni weisen sogar einen ansteigenden Temperaturtrend mit Temperaturen bis zu 29°C auf, gefolgt von einem klareren Himmel und niedrigen Windgeschwindigkeiten, welche die Möglichkeiten für Freiluftaktivitäten fördern.

Dem Höhepunkt der Woche, dem 6. Juni, schenkt Mutter Natur kaum Wolken und die heißesten Temperaturen mit runden 30°C. Die Luftfeuchtigkeit bleibt konstant bei 32%, während der leichte Luftzug mit 3 km/h kaum zu spüren sein wird. Der Abend kündigt sich mit einem Sonnenuntergang um 19:13 Uhr bei klarem Himmel an.

Ausklang der Woche mit leichtem Regen und milderen Temperaturen

Die darauffolgenden Tage, insbesondere der 7. Juni, ziehen wieder etwas mehr Wolken auf und erfrischenden leichteren Regen bei angenehmen 27°C. Ein zunehmend stärkerer Wind und eine Steigerung in der Luftfeuchtigkeit auf 52% deuten auf eine Veränderung der großflächigen Wetterlage hin. An diesem Tag endet der Abend mit einem Sonnenuntergang um 19:14 Uhr.

