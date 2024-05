Wetterausblick für Santa Maria del Camí: Sonne, vereinzelte Wolken und leichte Niederschläge vom 31. Mai bis 7. Juni 2024 (31.5.2024)

Wettervorschau für Santa Maria del Camí: Eine Mischung aus Sonnenschein und Frühlingsregen

Während die Insel Mallorca in die Sommermonate eintaucht, bietet Santa Maria del Camí eine gemischte Wetterpalette, die von strahlendem Sonnenschein bis hin zu leichtem Frühlingsregen reicht. Wenn Sie Pläne für die erste Juniwoche (31. Mai bis 7. Juni 2024) schmieden, finden Sie hier eine ausführliche Wettervorhersage, damit Sie bestens vorbereitet sind.

Wettermuster und Temperaturen

Der Start in die Woche wird von leichtem Regen gekennzeichnet sein, erwartet am Freitag, dem 31. Mai 2024, bei milden 22°C. Der Wind weht leise mit etwa 5 km/h.

Über das Wochenende wird das Wetter wechselhafter. Am Samstag, dem 1. Juni, leuchten ein paar vereinzelte Wolken am sonst klaren Himmel, und die Temperaturen klettern auf ein angenehmes 25°C. Am Sonntag kehrt der leichte Regen zurück, jedoch bleiben die Temperaturen mit 24°C weiterhin warm.

Start in die neue Woche unter wolkenlosem Himmel

Am Montag, dem 3. Juni, setzt sich das Wetter mit wenigen Wolken2> fort und die Thermometeranzeigen pendeln um die 23°C-Markierung. Der Dienstag wird der strahlendste Tag der Woche sein, mit einem klaren Himmel und Temperaturen, die auf 27°C ansteigen.23°Cklaren Himmel27°C

Die folgenden Tage bleiben diversity, mit einer geschlossenen Wolkendecke am Mittwoch und leicht zögerlichen 28°C, gefolgt von mehr Sonne und vereinzelten Wolken am Donnerstag bei heißen 29°C.

Wochenende bringt Abkühlung und Regen

Das Wochenende gleitet herbei mit einer Abkühlung auf 26°C und einhergehendem leichten Regen am Freitag, dem 7. Juni. Der Tag wird unter dem sanften Einfluss eines leicht frischeren Windes und erhöhter Luftfeuchtigkeit sitzen.

Alle Wetterdaten deuten auf eine start typische Frühsommerwoche in Santa Maria del Camí hin, die ideal für Freizeitaktivitäten im Freien und kurze Ausflüge rund um die Insel Mallorca ist. Mit einer breiten Spanne von Wetterlagen ist es ratsam, den Himmel im Blick zu behalten und eventuell eine leichte Jacke für die unvorhergesehenen Momente mit ein wenig Regen mitzunehmen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 31.5.2024, 01:47:49. +++