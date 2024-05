Wetteraussichten für Sant Joan: Regen und Sonnenschein vom 31. Mai bis 7. Juni 2024 (31.5.2024)

Wetterprognose für die kommende Woche in Sant Joan

Die Wettervorhersage für Sant Joan auf Mallorca kündigt eine abwechslungsreiche Woche an, die sowohl Regentage als auch sonnige Momente bereithält. Mit wechselndem Wetter, beginnend mit leichtem Regen und steigenden Temperaturen, sollten Einheimische und Urlauber gleichermaßen ihre Pläne flexibel gestalten.

Das wechselhafte Wetter im Detail

Am Freitag, den 31. Mai, dürfen wir eine milde Temperatur von 18°C erwarten, begleitet von leichtem Regen, was die pittoreske Landschaft von Sant Joan in ein feucht-frisches Bild hüllt. Mit einer Windgeschwindigkeit von 5 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 75 % liefert Mutter Natur ein sanftes, jedoch nasses Erwachen ins Wochenende.

Der Samstag, 1. Juni, zeigt sich mit heftiger Regenintensität, während das Thermometer auf angenehme 21°C steigt. Der Wind bleibt mit 6 km/h weiterhin moderat und die sinkende Luftfeuchtigkeit auf 46 % wird als angenehm empfunden werden.

Der darauffolgende Sonntag lockt mit einer Aussicht auf 23°C und leichtem Regen, was die Vegetation in ein besonders üppiges Grün tauchen wird. Stellen Sie sich auf 5 km/h Wind ein und genießen sie die angenehme Atmosphäre bei 38 % Luftfeuchtigkeit.

Ab Montag, den 3. Juni, dürfen sich Sonnenanbeter dann über einen klaren Himmel freuen. Mit einer Temperatur von 25°C und einem sanften Wind wird dieser Tag das Highlight für Freizeitaktivitäten an der frischen Luft.

Blick auf die zweite Wochenhälfte

In der zweiten Hälfte der Woche steigen die Temperaturen weiter: Dienstag und Mittwoch werden teilweise bewölkt sein, mit Höchstwerten von 27°C bzw. 28°C. Freuen Sie sich auf ideale Bedingungen für Ausflüge und Entdeckungstouren durch Sant Joan.

Am Donnerstag, den 6. Juni, kündigt sich leichter Wolkenzug an, der jedoch keineswegs die Sonnenfreude trüben wird. Bei 26°C und einer angenehmen Brise ist ein perfekter Tag zu erwarten.

Den Abschluss der Wetterprognose bildet der Freitag, 7. Juni, an dem sich der Himmel größtenteils bedeckt zeigt. Mit 28°C kommt jedoch keine Trübsal auf, und der Wind bleibt weiterhin angenehm mild.

Fazit zur Wetterwoche in Sant Joan

Die bevorstehende Woche in Sant Joan bietet eine Vielfalt an Wetterphänomenen. Von erfrischendem Regen bis hin zu herrlichem Sonnenschein, die Wetterlage verspricht viel Abwechslung und Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung. Denken Sie daran, sowohl Regenschirm als auch Sonnencreme bereitzuhalten!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 31.5.2024, 01:45:05. +++