Wetteraussichten für Sóller: Eine Woche voller Sonne und milder Temperaturen (31.5.2024)

Wetterprognose und Klimainformationen für Sóller (31.05.2024 bis 07.06.2024)

Die malerische Gemeinde Sóller auf Mallorca begrüßt ihre Bewohner und Besucher in der ersten Juniwoche mit überwiegend freundlichen Wetterbedingungen und angenehmen Temperaturen, die die perfekte Kulisse für alle möglichen Aktivitäten unter freiem Himmel bilden.

Leichte Niederschläge und milder Start in die Woche

Das Wetter am Freitag, den 31. Mai 2024, präsentiert sich mit leichten Regenschauern bei einer behaglichen Durchschnittstemperatur von 21 Grad Celsius. Der Wind zeigt sich von seiner sanften Seite mit 5 km/h, während die Luftfeuchtigkeit bei 63% liegt und der Luftdruck 1015 hPa beträgt.

Der 1. Juni 2024 hält vereinzelte Wolken am Himmel bereit, doch lässt die Sonne sich nicht verdunkeln und erwärmt Sóller auf warme 23 Grad Celsius. Mit einer milden Brise von 3 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 51% verspricht dieser Tag ein ausgezeichnetes Wetter für Outdoor-Aktivitäten.

Die Sonne nimmt ihren Platz ein

Das Wochenende startet mit leichtem Regen am 2. Juni 2024, doch die Temperaturen bleiben mit 23 Grad angenehm warm und die Luftfeuchtigkeit bei 49%. Der darauffolgende 3. Juni wird ähnlich angenehm erwartet, wobei lange Sonnenstunden dank wenigen Wolken und einem klareren Himmel in Sicht sind.

Hochsommerliche Verhältnisse in Sicht

In den darauffolgenden Tagen hebt sich das Thermometer in Sóller merklich an. Der 4. Juni 2024 ist gekennzeichnet durch einen klaren Himmel mit einer Spitzen-Temperatur von 26 Grad Celsius, während es am 5. Juni trotz bedecktem Himmels hochsommerliche 27 Grad warm wird. Die milde Böe von 3 km/h begleitet die Tage mit niedriger Luftfeuchtigkeit von etwa 47%.

Es folgt der 6. Juni, der weiterhin sommerliche 27 Grad mit sich bringt. Einige Wolken werden am Himmel zu sehen sein, doch der Wind bleibt mit 2 km/h flau und die Luftfeuchtigkeit kontrolliert bei 51%. Den Abschluss der Woche bildet der 7. Juni, an dem das Quecksilber leicht auf 26 Grad Celsius fällt und gelegentliche Regenschauer für Abkühlung sorgen könnten.

Sonnenstunden in Fülle erwarten Sóller

Die Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in Sóller bleiben in dieser Woche nahezu konstant, mit einem frühen Tagesanbruch um 4:21 Uhr und einem späten Sonnenuntergang kurz nach 19:10 Uhr, wodurch längere Tage und kürzere Nächte ins Spiel kommen. Somit bietet jede Tageszeit Gelegenheit, das malerische Sóller in seiner vollen Pracht zu genießen.

Die kommende Woche in Sóller bringt neben angenehmen Temperaturen auch erfrischende Momente, sei es durch leichten Regen oder leichte Briese, und liefert somit ideale Voraussetzungen für einen genussvollen Aufenthalt auf Mallorca.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 31.5.2024, 01:51:36. +++