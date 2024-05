Wetterprognose für Llubí: Eine Woche voller Sonne und vereinzelter Regenschauer (31.5.2024)

Das Wetter in Llubí vom 31. Mai bis zum 7. Juni 2024

Die malerische Gemeinde Llubí im Herzen Mallorcas kann sich in der ersten Juniwoche auf weitgehend angenehmes Wetter einstellen. Hier teilen wir die detaillierte Wetterprognose für Llubí für die bevorstehenden sieben Tage, die Ihnen hilft, Ihre Pläne entsprechend zu gestalten.

Leichte Regenschauer zum Wochenstart

Am Freitag, dem 31. Mai, empfängt Llubí die Einheimischen und Besucher mit leichtem Regen, der die sommerliche Wärme mäßigt. Bei Temperaturen um 21 Grad Celsius und einem sanften Wind mit 7 km/h bleibt es angenehm frisch. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 54% und der Luftdruck beträgt 1015 hPa.

Der Juni beginnt mit wenig Wolken und mehr Wärme

Der 1. Juni bringt wenige Wolken und eine leicht höhere Temperatur von 24 Grad Celsius. Mit einer Windgeschwindigkeit von 6 km/h bleibt es ruhig. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 38%, der Druck liegt bei 1017 hPa.

Angenehme Tage mit vereinzelten Wolken

In den darauffolgenden Tagen setzt sich überwiegend angenehmes Wetter in Llubí fort. Am 2. und 3. Juni erwarten uns Tagestemperaturen von 25 bzw. 26 Grad Celsius unter dem Einfluss zerstreuter Wolken. Gelegentlicher leichter Regen und zunehmende Sonnendauer sorgen für ideale Bedingungen, die mallorquinische Natur zu genießen.

Sonnige Höhepunkte der Woche

Die Highlights der Wetterwoche bilden der 4. und 6. Juni mit klarem Himmel bzw. vereinzelten Wolken und warmen 29 bzw. 30 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit und Windbedingungen bleiben angenehm zurückhaltend.

Vorschau auf das Wochenende

Zum Abschluss der ersten Juniwoche zieht am 7. Juni erneut leichter Regen auf, der bei sommerlichen 29 Grad Celsius eine erfrischende Abwechslung bietet. Der Wind frischt auf eine Geschwindigkeit von 8 km/h auf.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Wetter in Llubí für Aktivitäten im Freien überwiegend günstig sein wird. Nutzen Sie die Morgen- und Abendstunden für Spaziergänge oder Erkundungstouren, denn Sonnenaufgang und Sonnenuntergang rahmen die Tage um diese Jahreszeit besonders lang.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 31.5.2024, 01:37:01. +++