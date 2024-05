Wettervorhersage Estellencs: 7-Tage-Trend ab dem 31. Mai 2024 (31.5.2024)

Frühlingswetter in Estellencs: Eine milde Woche steht bevor

Die Frühsommertage auf Mallorca versprechen angenehme Temperaturen und eine Mischung aus Sonne und leichten Regenschauern. In Estellencs beginnt der 7-Tage-Wettertrend mit leichtem Regen, doch die Aussichten bessern sich im Laufe der Woche mit einem Wechsel zu klarem Himmel.

Leichter Regen und sanfte Brisen ab dem 31. Mai 2024

Bereits am Donnerstag, dem 31. Mai 2024, erwarten die Einwohner und Besucher von Estellencs leicht nieselndes Wetter bei angenehmen 21°C. Mit einer sanften Brise von 4 km/h, einer relativen Luftfeuchtigkeit von 66% und einem Luftdruck von 1015 hPa bleibt das Wetter durchaus angenehm. Der Tag beginnt mit einem Sonnenaufgang um 4:24 Uhr und klingt mit einem Sonnenuntergang um 19:11 Uhr aus.

Stetige Wetterlage und milde Temperaturen im Juni 2024

Die darauffolgenden Tage zeigen ein konsistentes Bild mit weiterhin leichtem Regen und identischen Höchsttemperaturen von 21°C. Die Luftfeuchtigkeit sinkt leicht und der Luftdruck steigt, was auf eine verbesserte Wetterlage hinweist. Estellencs macht sich bereit für einen klaren Himmel ab dem 3. Juni, welcher die Temperaturen allmählich auf 22°C und schließlich auf angenehme 24°C anhebt.

Klare Sicht und Sonnenstrahlen erwarten Sie in Estellencs

Wer die Sonne liebt, kann die klaren Tage, insbesondere den 3. und 4. Juni, ideal für diverse Aktivitäten im Freien nutzen. Die Windverhältnisse bleiben schwach bis mäßig, was geradezu perfekte Bedingungen für lange Spaziergänge an der Küste oder durch die malerischen Landschaften bietet. Das Ende der Woche markiert einen leicht bewölkten Himmel, doch mit einer Maximaltemperatur von 24°C steht einem angenehmen Tagesausflug nichts im Weg.

Wochenüberblick: Wettertrend für Estellencs

Die Woche verspricht in Estellencs durchgängig angenehme Temperaturen mit nur kleinen Schwankungen. Besonders hervorzuheben ist das kontinuierliche Ansteigen des Thermometers und die Abnahme der Niederschlagswahrscheinlichkeit, was einen optimalen Start in den Frühsommer bedeutet.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 31.5.2024, 01:33:21. +++