Wettervorhersage Felanitx (31.05.24 bis 07.06.24): Sonnige Aussichten und milde Brisen

Wettertrend für Felanitx: Frühsommerliebe mit leichten Schauern

Die kommende Woche in Felanitx verspricht, warme Tage und angenehm kühle Nächte mit sich zu bringen. Bewohner und Besucher können sich auf eine Fortsetzung des wunderbaren Frühsommers einstellen, unterbrochen von ein paar erfrischenden Regenschauern. Der Meteorologische Ausblick zeigt, dass die Temperaturen stetig zwischen 21°C und 26°C schwanken werden, perfekt für alle Aktivitäten im Freien.

Start in die Woche: Regenangehauchter Donnerstag

Am Donnerstag, den 31. Mai, beginnt der Tag in Felanitx mit leichtem Regen bei einer Höchsttemperatur von 21°C. Temperaturen, die frische Sommerstimmung in die Stadt bringen. Der Wind hält sich mit 8 km/h zurück, während die Luftfeuchtigkeit bei 50% variiert. Sonnenaufgang erfolgt um 4:22 Uhr, und der Tag klingt um 19:07 Uhr mit dem Sonnenuntergang aus.

Erste Juniwochenende: Temperaturen wird es näher am Sommer

Der 01. und 02. Juni bringt mit verstreuten Wolken und wenigen Wolken eine Höchsttemperatur von jeweils 23°C. Windgeschwindigkeiten von 6 bis 7 km/h und eine Luftfeuchtigkeit, die von 45% bis 47% schwankt, runden diese perfekten Tage ab. Erwachen Sie mit Sonnenaufgängen um 4:22 Uhr, und genießen Sie die langen Abende mit Sonnenuntergängen nahe 19:09 Uhr.

Strahlende Wochentage: Ein Hoch auf den klaren Himmel

Mit Montag, 3. Juni, beginnend, umarmt Felanitx einen klaren Himmel und warme 24°C, was sich bis Mittwoch mit Höchsttemperaturen von 26°C steigert. Der Wind hält konstant bei ca. 6 km/h, und die Luftfeuchtigkeit nimmt eine wohlige Kurve von 43% bis 46%.

Wochenmitte: Bedeckter Himmel als kleiner Dämpfer

Der Mittwoch, 5. Juni, lässt den klaren Himmel hinter sich und begrüßt überzogene Wolken, die sich bis in den nächsten Tag halten und den Temperaturen keinen Abbruch tun – weiterhin wird es sommerlich mit 26°C bleiben.

Ausblick: Leichter Regen kündigt Wochenende an

Zum Ende der Woche kündigen sich für den 06. und 07. Juni, bei weiterhin warmen 26°C, leichte Regenschauer an. Sie sind davon begleitet, dass der Wind-sidekick stärker wird, und die Luftfeuchtigkeit leicht auf 52%-55% ansteigt.

Genießen Sie die sonnigen Tage in Felanitx

Die kommende Woche in Felanitx umarmt den Frühling und begrüßt den Sommer. Mit sporadischem Regen, aber überwiegend heiteren Tagen, finden Sie ausreichend Gelegenheit, die Stadt und ihre schöne Umgebung zu genießen. Füllen Sie Ihre Tage mit Kultur, kulinarischen Köstlichkeiten und entspannten Stunden am Strand, während die Sonne Ihnen genug Licht bis fast 19:12 Uhr spendet.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 31.5.2024, 01:34:02. +++