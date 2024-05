Wettervorhersage Marratxí: 7-Tage-Prognose mit Sonnenauf- und Untergang (31.5.2024)

Das aktuelle Wetter in Marratxí: Eine 7-Tage-Prognose

Die Sonne und der Regen tanzen in Marratxí Seite an Seite, während wir uns auf gemäßigte Frühlingstemperaturen einstellen dürfen. Die verwendeten Wetterdaten zeigen für die letzten Frühjahrstage ein gemischtes Bild – von leichtem Regen bis zu reinem Himmelsblau bietet Marratxí alles, was das Wetterherz begehrt.

Wetterübersicht für Marratxí bis zum 7. Juni 2024

Diese Woche startet in Marratxí mit leichtem Regen und einer behaglichen Temperatur von 22°C, bei einer angenehmen Brise von 6 km/h. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 52%, während der Luftdruck auf solide 1015 hPa klettert. Zum Start in den Juni, am 1. ist mit einigen Wolken zu rechnen, aber größtenteils präsentiert sich der Himmel herrlich mit bis zu 25°C und nur leichtem Wind.

Der 2. Juni wird ähnlich mild mit 24°C, doch kleine Regenschauer kündigen sich an. Der Wind bleibt zurückhaltend und die Luftfeuchtigkeit erhöht sich nur unwesentlich. Anschließend strahlt der 3. Juni mit einem klaren Himmelszelt und frühlingshaften 23°C. Nur geringfügig steigend zeigt sich die Luftfeuchtigkeit, was für angenehmes Wetter sorgt.

Es folgt der 4. Juni, mit einem Sprung auf sommerliche 27°C unter ungetrübtem Himmel und der 5. Juni begrüßt uns mit einer geschlossenen Wolkendecke, wobei die Temperaturen auf angenehme 28°C ansteigen.

Die Vorfreude auf den 6. Juni bleibt ungetrübt, es zeigen sich nur einige Wolken und das Thermometer klettert auf sommerliche 29°C. All das bei gleichbleibendem Wind und Luftdruck. Zum Abschluss der Woche, am 7. Juni, wird das Wetter nochmals launisch und bringt neben 26°C auch leichtere Regenschauer mit.

Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Marratxí im Überblick

Der Rhythmus von Tag und Nacht ist stetig, beginnend mit einem Sonnenaufgang um 4:21 Uhr und einem malerischen Sonnenuntergang spät um 19:14 Uhr. Dieses besondere Naturschauspiel können Sie von jedem Winkel Marratxís aus genießen.

Die Woche verspricht, gemäß den aktuellsten Vorhersagen, eine angemessene Mischung aus Sonne und Regen, wobei die Temperaturen die Idealen für diejenigen anbieten, die milde, aber nicht zu heiße Frühlingstage mögen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 31.5.2024, 01:39:53. +++