Wettervorhersage Sencelles: Sonne und vereinzelte Schauer erwarten Sie (31.5.2024)

Wetter in Sencelles – 7-Tage-Vorschau

Die sommerlichen Tage auf Mallorca bieten in Sencelles eine angenehme Mischung aus Sonne, leichten Wolken und vereinzelten Regenschauern. Verfolgen Sie unsere Wetterprognose, um bestens für die bevorstehenden Tage in Sencelles vorbereitet zu sein.

Heute, 31. Mai 2024: Lichte Regenschauer bei angenehmen Temperaturen

Am heutigen Tag lässt leichter Regen die Insel erfrischen, während die Temperaturen bei angenehmen 22°C verbleiben. Mit einer Humidity von 49% und einem leichten Wind mit 6 km/h ist das Wetter ideal für einen gemütlichen Spaziergang.

Wochenstart in den Sommermonaten: Wenige Wolken und steigende Temperaturen

Zum Start in den Juni begrüßt uns Sencelles mit wenigen WolkenSencelles und einer spürbaren Temperatursteigerung auf 26°C. Die Luftfeuchtigkeit von 32% und ein leichter Wind garantieren weiterhin ein komfortables Klima.

Leichte Wolkendecke begleitet uns durch die Woche

Die folgenden Tage erwarten Sie in Sencelles mit vereinzelten Wolken, leichter Brise und weiterhin anhaltend warmen Temperaturen um die 25°C bis 30°C. Besonders am 4. Juni können Sie sich über einen klaren Himmel und das Höchstmaß an Sonnenschein freuen.

Ein Blick auf das Wochenende: Sonne, Wolken und leichte Schauer

Auch das Wochenende verspricht warmes Wetter, allerdings auch ein paar leichte Regenschauer. Der Höhepunkt wird am 6. Juni mit 30°C erreicht, gefolgt von etwas kühleren 28°C am 7. Juni, wenn erneut leichte Regenfälle erwartet werden.

Genießen Sie die schönen Sommertage in Sencelles und bleiben Sie mit unserer Wettervorhersage auf dem Laufenden!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 31.5.2024, 01:49:34. +++