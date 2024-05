Wettervorschau Santa Margalida (31.05.2024 - 07.06.2024): Sonne, Wolken und gelegentlicher Regen

Wettervorhersage für Santa Margalida - Wöchentlicher Überblick

Die kommende Woche in Santa Margalida verspricht eine Mischung aus sonnigen Abschnitten, leichter Bewölkung und einigen Regenschauern, perfekt für vielfältige Freizeitaktivitäten. Lasst uns einen Blick auf die detaillierte Wetterprognose werfen.Santa Margalida

Wettertrend für das Wochenende und die neue Woche in Santa Margalida

Der Freitag (31.05.2024) begrüßt uns mit leichten Regenschauern bei angenehmen 20 Grad Celsius. Der Wind bläst mit moderaten 9 km/h, während die Luftfeuchtigkeit bei 58% liegt. Ein perfektes Szenario, um die Natur nach dem Regen zu genießen und das frisch gewaschene Grün der Insel Mallorca zu bewundern. Der Tag beginnt früh um 4:21 Uhr und endet mit einem späten Sonnenuntergang um 19:08 Uhr.

Das Wochenende startet mit leichten Wolken am Samstag (01.06.2024) und milden 22 Grad Celsius. Die Sonne wird von wenigen Wolken begleitet, was ideal für Outdoor-Aktivitäten wie Wandern oder Radfahren ist. Am Sonntag (02.06.2024) hält sich das Wetter mit verstreuten Wolken weiterhin freundlich bei gleichbleibenden 22 Grad.

Die ersten Junitage auf Santa Margalida – Sonne und Wolken im Wechsel

Zu Beginn der neuen Woche setzt sich das gemischte Wetter fort: Leichter Regen am Montag (03.06.2024) bringt etwas Abkühlung bei 24 Grad. Dies könnte eine willkommene Pause von der ansteigenden Sommerhitze sein und die Natur auf der Insel erfrischen. Mit klarem Himmel werden wir am Dienstag (04.06.2024) verwöhnt, wobei die Quecksilbersäule auf 25 Grad ansteigt – ideal für einen Ausflug an die Küste oder ein ausgedehntes Sonnenbad.

Wolken ziehen auf am Mittwoch (05.06.2024), allerdings bleibt es bei warmen 25 Grad weiterhin angenehm. Donnerstag (06.06.2024) bietet eine ähnliche Szenerie mit verstreuten Wolken und einer kleinen Steigerung auf 26 Grad Celsius. Der Freitag (07.06.2024) rundet die Woche mit leichtem Regen und sommerlichen 29 Grad ab – ein Hinweis darauf, dass die Insel sich auf die Hochsaison vorbereitet.

Die Tage in Santa Margalida sind lang und laden mit Sonnenaufgängen vor 5 Uhr und Sonnenuntergängen nach 19 Uhr dazu ein, das wunderschöne Mallorca in vollen Zügen zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 31.5.2024, 01:47:15. +++