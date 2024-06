7-Tage-Wettertrend für Campanet: Sonnige Aussichten trotz vereinzelter Schauer (1.6.2024)

Wetteraussichten für Campanet bis zum 8. Juni 2024

Die Sonne strahlt über Campanet und verspricht angenehm warme Tage, während die ersten Junitage auf Mallorca ins Land ziehen. Der Blick auf den 7-tägigen Wettertrend für Campanet zeigt, dass das Wetter zwar leicht unbeständig sein wird, das idyllische Dorf im Norden der Insel dank überwiegender Klarheit am Himmel aber weiterhin ein einladendes Ziel für Besucher und Einheimische bleibt.

Sonnige Perioden trotz vereinzelter Niederschläge

Am 1. Juni begrüßt uns Campanet mit 23°C und vereinzelten Wolken, die die Sonnenstrahlen sanft durchbrechen. Ein Wind, der nur leicht mit 4 km/h weht, wird das Gefühl des perfekten Frühlingstages vervollständigen.

Ein Blick auf den nächsten Tag, den 2. Juni, offenbart leichten Regen, dennoch bleibt das Thermometer stabil bei 22°C. Eine ideale Gelegenheit, um die kulturellen Angebote Campanets zu genießen oder in eines der gemütlichen Cafés einzukehren.

Die darauf folgenden Tage, 3. und 4. Juni, hüllen unsere Vorfreude in leichtem Regen bei Temperaturen von bis zu 25°C, ehe am 5. Juni der Himmel aufklart und verheißt, mit 27°C noch einen Tick wärmer zu werden.

Die heißen Tage sind im Anmarsch

Es scheint, als steige das Quecksilber weiter, denn der 6. Juni verspricht uns heiße 29°C unter strahlend blauem Himmel. Angenehme Winde werden die Tage am Pool, Strand oder bei Erkundungstouren durch Campanets Natur versüßen.Campanet

Der 7. Juni mag trotz der fortgesetzten 29°C vereinzelte Regengüsse bringen, doch lassen diese lediglich eine willkommene Abkühlung erwarten. Spannung baut sich allerdings auf für den 8. Juni, an welchem kühlere 26°C und ein etwas frischerer Wind von 7 km/h gelegentliche Regenschauer ankündigen.

Sonnenuntergänge, die man nicht verpassen sollte

Die Tage in Campanet werden von atemberaubenden Sonnenaufgängen belebt, die ab circa 4:20 Uhr das Land in sanftes Licht tauchen, und von Sonnenuntergängen, die gegen 19:14 Uhr den Himmel in Schattierungen von Rot und Orange einfärben - ein Spektakel, das Besucher und Einheimische Tag für Tag aufs Neue in ihren Bann zieht.

Das wechselhafte Wetter beeinträchtigt keinesfalls die Freude am mallorquinischen Sommer, sondern bietet vielfältige Möglichkeiten, die Insel mit allen Sinnen zu genießen.

