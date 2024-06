Das aktuelle Wetter in Banyalbufar – Vorhersage für die kommende Woche (1.6.2024)

Wochenwetterbericht für Banyalbufar

Die idyllische Gemeinde Banyalbufar auf der Trauminsel Mallorca kann sich auf angenehme frühsommerliche Temperaturen und überwiegend heiteren Himmel einstellen. In unserem ausführlichen Wetterbericht informieren wir Sie über die Wetterentwicklung im Zeitraum vom 1. bis zum 8. Juni 2024.

Details zur aktuellen Wetterlage

Freitag, 1. Juni:Freitag, 1. Juni:

Der Monat beginnt mit leichtem Regen und einer durchschnittlichen Temperatur von 21°C, begleitet von einer leichten Brise bei Windgeschwindigkeiten von 3 km/h. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 62%, und der Luftdruck misst stabile 1017 hPa. Sonnenauf- und -untergang erfolgen um 4:24 Uhr morgens bzw. 19:11 Uhr abends und kündigen lange und weitestgehend freundliche Tage an.

Samstag, 2. Juni:Samstag, 2. Juni:

Der Samstag zeigt sich von seiner angenehmen Seite mit ein paar vereinzelten Wolken und gleichen Temperaturen von 21°C. Auch hier bleibt es bei einem leichtem Wind mit 2 km/h. Das ideale Wetter, um die Natur und das malerische Landschaftsbild Banyalbufars zu genießen. Ein luftiges T-Shirt-Wetter zeichnet sich hier ab.

Sonntag, 3. Juni:Sonntag, 3. Juni:

Die Woche setzt sich fort mit strahlendem Himmel und einer klarer Sicht. Die Temperaturen sind konstant und ebenfalls warm bei 21°C. Eine leichte Brise und eine freundliche Sonne dominieren diesen Tag, was zum Verweilen an den Stränden und zum Wandern in den Bergen lockt.

Vorschaun auf die weitere Woche

Die darauffolgenden Tage versprechen ähnlich angenehmes Wetter, mit leicht steigenden Temperaturen, die ihren Höhepunkt mit 24°C am 5. und 6. Juni erreichen. Die Windgeschwindigkeiten bleiben durchgehend mild, und auch der Luftdruck schwankt kaum.

Ausblick auf das Wochenende

Zum Ende der Woche ziehen etwas dichtere Wolken auf, doch die Temperatur bleibt mit 24°C am Freitag den 7. Juni weiterhin sommerlich. Leider bringt der Samstag den 8. Juni mit einer Wahrscheinlichkeit von Regenschauern und frischeren Winden mit bis zu 6 km/h eine kleine Abkühlung. Jedoch sollte der leicht erhöhten Luftfeuchtigkeit von 77% und einem leichten Temperaturrückgang auf 23°C nichts im Wege stehen, das vielfältige Freizeitangebot Banyalbufars zu nutzen.

Abschließend kann gesagt werden, dass Banyalbufar in der ersten Juniwoche ein sehr angenehmes Wetter für alle Aktivitäten im Freien erwartet. Ob Spaziergänge, Wanderungen oder Entdeckungstouren durch die malerischen Orte Mallorcas - das Wetter sollte kein Hindernis darstellen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 1.6.2024, 01:23:57. +++