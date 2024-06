Strahlend blauer Himmel über Mallorca: Eine sonnige Woche steht uns bevor (1.6.2024)

Wetteraussichten in Portocolom: Sonnenschein dominiert die erste Juniwoche 2024

Die Sommerfreuden starten früh in Portocolom! Die kommende erste Woche des Juni verspricht ein ausgezeichnetes Freiluftklima mit überwiegend klarem Himmel und erfrischenden, milden Windverhältnissen. Werfen wir einen Blick auf die detaillierte Wetterprognose ab dem 1. Juni 2024 für die bezaubernde Küstenregion an Mallorcas Ostküste.

(01.06.2024) Start in die Woche mit Streiflichtern durch Wolken

Der Auftakt in den Juni wird uns ungetrübte Momente unter verstreuten Wolken bei angenehmen 20 Grad Celsius bieten. Der Wind hält sich mit 8 km/h in Grenzen, während die Luftfeuchtigkeit bei 62% liegt, was eine angenehme Atmosphäre für den Start in den Monat bedeutet.

(02.06.2024 bis 04.06.2024) Eine Serie strahlend blauer Tage

Vom 2. bis zum 4. Juni dürfen sich Einheimische und Besucher auf pure Sonnentage freuen, die das Herz jedes Sonnenanbeters höher schlagen lassen werden. Mit Temperaturen, die von 21 auf angenehme 22 Grad steigen, garantieren die klaren Himmel ideale Voraussetzungen für diverse Aktivitäten an der frischen Luft. Die Windgeschwindigkeiten sind sanft und bewegen sich zwischen 5 und 6 km/h. Auch die Luftfeuchtigkeit und der Luftdruck bleiben stabil und tragen zu einem wunderbar konsistenten Wetterbild bei.

(05.06.2024 bis 07.06.2024) Durchgängig Hochgenuss mit leichter Bewölkung

Die zweite Hälfte der Woche bleibt weiterhin temperiert mit Höhenpunkten um 23 Grad Celsius. Geringfügig anziehende Luftfeuchtigkeitswerte und eine geschlossene Wolkendecke zum Wochenende hin weisen auf eine kleine, aber kaum spürbare Klimaveränderung hin.

(08.06.2024) Samstag überrascht mit leichtem Regen

Zum Ausklang der Woche lässt sich ein leichter Regenvorhang erwarten, dessen sanfte Tröpfchen die sommerliche Luft in Portocolom erfrischen werden, ohne jedoch die allgemein sonnige Grundstimmung nachhaltig zu trüben. Mit weiterhin stabilen 23 Grad bleibt das Wetter angenehm und invitiert zu entspannten Unternehmungen, diesmal vielleicht mit einem Regenschirm im Gepäck.

Diese dynamische Wetterwoche in Portocolom bestätigt wieder: Mallorca bietet nicht nur großartige Landschaften und reichhaltige Kultur, sondern auch ein einladendes Klima, das das Leben auf der beliebten Baleareninsel so attraktiv macht.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 1.6.2024, 01:51:42. +++