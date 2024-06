Vorausschau auf das Wetter in Santa Eugènia: Sonnige Tage und leichte Regenschauer vom 1. bis 8. Juni 2024 (1.6.2024)

Wetterprognose Santa Eugènia: Sonnenschein und vereinzelte Regengüsse zeichnen das erste Juniwochenende

Der Start in den Juni auf Mallorca in Santa Eugènia präsentiert sich mit einer Vielfalt aus sonnigen Perioden und vereinzelten Regenschauern. Die Sommerwärme hält Einzug und verspricht angenehme Temperaturen für alle Unternehmungen im Freien. Nachstehend erhalten Sie die ausführliche Wettervorhersage für die erste Woche im Juni 2024, speziell zugeschnitten auf Santa Eugènia.

Tägliche Wetterdetails für Santa Eugènia (1.6. – 8.6.2024)

Sonnabend, 1. Juni 2024, begrüßt uns mit lockeren Wolken, einer Temperatur von 24 Grad Celsius und einem sanften Wind mit 4 km/h. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 41% bei einem Druck von 1016 hPa. Sonnenaufgang und Sonnenuntergang markieren den Tag von 4:23 bis 19:10 Uhr.

Am Sonntag, dem 2. Juni, sollten Sie für leichten Regen gewappnet sein. Die Temperaturen bleiben bei 24 Grad Celsius konstant, bei einer geringfügig erhöhten Luftfeuchtigkeit von 43%. Der Wind zeigt sich zurückhaltend mit 3 km/h. Der Tag erwacht um 4:22 Uhr und findet seinen Ausklang um 19:11 Uhr.

Die darauf folgenden Tage – Montag bis Donnerstag – verwöhnen mit strahlendem Sonnenschein. Von klarer Sicht am 3. Juni mit 25 Grad Celsius bis zur sommerlichen Spitze am 6. Juni mit heißen 31 Grad Celsius..

Der 7. Juni verzeichnet einen Rückgang der Temperaturen auf 30 Grad Celsius und bietet mit leichtem Regen eine Erfrischung. Der Wind bleibt mit 4 km/h mäßig.

Zum Abschluss der Woche empfiehlt sich am 8. Juni ein Regenschirm, da der Tag mit 26 Grad Celsius, verstärktem Wind von 7 km/h und einer höheren Luftfeuchtigkeit von 59% wechselhaft ausgelegt ist.

Wetteraussichten für Santa Eugènia: Ideal für Freizeitaktivitäten in der ersten Juniwoche

Die Woche zeigt sich in Santa Eugènia größtenteils von ihrer freundlichen Seite, was zahlreiche Aktivitäten unter freiem Himmel ermöglicht. Ob Spaziergänge, Radtouren oder ein entspannter Tag am Strand – das Wettergöttchen scheint es gut mit den Insulanern und Besuchern zu meinen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 1.6.2024, 01:44:37. +++