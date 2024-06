Wetter Binissalem: 7-Tage-Prognose ab dem 1. Juni 2024 (1.6.2024)

Wetter Binissalem: Sonne und leichter Regen in der ersten Juniwoche

Das malerische Binissalem, das Herz Mallorcas, begrüßt den Juni 2024 mit einem vielseitigen Wettercharakter. Wie es sich für diese Jahreszeit gehört, zeigt sich das Wetter überwiegend von seiner sonnigen Seite, mit einigen Momenten sanften Niederschlags. Freuen Sie sich auf eine Woche, die perfekt für diverse Aktivitäten im Freien ist.

Sonniger Start in die Woche

Samstag, 1. Juni 2024: Zum Wochenende legt Binissalem mit 24°C und vereinzelten Wolken einen angenehmen Grundstein. Der Wind weht leicht mit 3 km/h, was für eine leichte Brise sorgen wird. Dabei liegt die Luftfeuchtigkeit bei 42% unter einem Druck von 1016 hPa. Der Sonnenaufgang begleitet Sie bereits um 4:22 Uhr in den Tag, und bis zum Sonnenuntergang um 19:10 Uhr können Sie die längeren Tage vollends auskosten.

Wetterumschwung mit leichtem Regen

Sonntag, 2. Juni 2024: Am Sonntag gibt es eine kleine Unterbrechung des Sonnenscheins, denn es kündigt sich leichter Regen an bei weiterhin angenehmen 23°C. Seien Sie jedoch nicht besorgt, denn dieser Regen wird sich nicht negativ auf Ihre Urlaubslaune auswirken. Der Wind bleibt mit 2 km/h mäßig und auch der Luftdruck bei 1019 hPa stabil.

Klare, sonnige Aussichten

Für die kommenden Tage, vom Montag, 3. Juni, bis zum Mittwoch, 5. Juni, verwöhnt Binissalem seine Einwohner und Besucher mit klarem Himmel und steigenden Temperaturen, die ihren Höchstpunkt am Mittwoch mit 29°C erreichen. Jeder dieser Tage verspricht klare Sicht, wenig Wind und eine abnehmende Luftfeuchtigkeit, was ideale Bedingungen für Ausflüge in die umliegenden Weinberge oder gemütliche Strandtage darstellt.

Höhepunkt der Hitze vor leichtem Temperaturrückgang

Donnerstag, 6. Juni 2024: Mit 31°C spendet uns Binissalem den wärmsten Tag der Woche. Der klare Himmel, geringer Wind und niedrige Luftfeuchtigkeit laden förmlich zu einem Besuch des lokal bekannten Wochenmarkts oder zu einer ausgiebigen Wanderung ein.

Freitag, 7. Juni 2024: Der Freitag bringt trotz hoher 30°C wieder vereinzelten Regen und eine Zunahme der Luftfeuchtigkeit. Die ideale Gelegenheit, die Abkühlung für eine Pause im Schatten oder für den Besuch eines der charmanten Cafés im Ort zu verwenden.

Ausklang der Woche mit milder Erfrischung

Samstag, 8. Juni 2024: Das Ende der Woche zeigt sich in Binissalem eher bedeckt, mit leichtem Regen und Temperaturen um die 26°C. Die Luftfeuchtigkeit steigt auf 58%, während kräftigere Winde von 6 km/h wehen - perfekt, um die Natur Mallocas in ihrer erfrischenden Pracht zu genießen.

Bleiben Sie auf dem Laufenden mit den neuesten Wetterupdates und genießen Sie jede Minute auf unserer wunderschönen Insel Mallorca!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 1.6.2024, 01:24:27. +++