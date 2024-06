Wetter Fornalutx (1.6.2024 bis 8.6.2024): Sonnige Aussichten und milde Abkühlungen (1.6.2024)

Aktuelle Wetteraussichten für Fornalutx

Die beschauliche Gemeinde Fornalutx auf Mallorca kann sich auf eine abwechslungsreiche erste Juniwoche freuen, die geprägt ist von sonnigem Himmel und leichten Sommerbrisen. Die kommenden Tage versprechen angenehme Temperaturen und vereinzelte Erfrischungen in Form von leichtem Regen.

Wettertrend und Temperaturen

Beginnend mit dem 1. Juni 2024, dürfen sich Einheimische wie Touristen gleichermaßen über eine sanfte Temperatur von 22°C und vereinzelte Wolken am Himmel freuen. Ein leichter Wind mit einer Geschwindigkeit von 3 km/h trägt zur angenehmen Atmosphäre bei. Mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 52% und einem Luftdruck von 1016 hPa wird der Tag von einer charmanten Morgendämmerung eingeläutet, die pünktlich um 4:23 Uhr beginnt und sich in ein strahlendes Abendrot um 19:11 Uhr verwandelt.

Die darauffolgenden Tage halten ähnliche Wetterbedingungen bereit, mit einem kurzen Zwischenspiel in Form von leichtem Regen am 2. Juni. Die Temperaturen bewegen sich beharrlich in den niedrigen Zwanzigern, perfekt geeignet für allerlei Freizeitaktivitäten im Freien. Am 3. und 4. Juni zeigen sich klare Himmel mit Höchsttemperaturen von 23°C und 25°C, die verheißungsvollen Sonnenschein versprechen.

Der weitere 7-Tage-Trend deutet auf einen leichten Temperaturanstieg hin, der am 5. und 6. Juni mit sommerlichen 27°C und 28°C und einem wolkenlosen Himmel zum Verweilen im Freien einlädt. Für kurze Zeit coronieren die Tage als Höhepunkt der Woche, bevor sich das Wetter am 7. Juni leicht eintrübt und mit überzogenen Wolken zu einem gemäßigteren Ambiente führt.

Wetterprognose zum Wochenabschluss

Zum Abschluss der Woche erwartet die Einwohner von Fornalutx ein leichter Wetterumschwung. Der 8. Juni bringt mit sich frische Erfrischungen in Form von leichtem Regen und einer kühleren Temperatur von 24°C, was möglicherweise eine gute Gelegenheit für eine Pause vom Sonnenbaden und stattdessen eine Einkehr in eines der gemütlichen Cafés in Fornalutx darstellt. Mit Böen von bis zu 6 km/h wird die Luft reiner und die Natur belebt sich erneut, ein natürlicher Abschluss einer ansonsten heiteren Woche.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 1.6.2024, 01:32:56. +++