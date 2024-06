Wetter in Artà (1.06.24 bis 8.06.24): Sonnige Aussichten und milde Brisen auf Mallorcas Nordostküste

Wetteraussichten für Artà - eine sonnige Woche steht bevor

Artà, einer der charmantesten Orte an der Nordostküste Mallorcas, kann sich auf eine angenehme und überwiegend sonnige Woche freuen. Mit den ersten Sommertagen fast im Blick, zeigt uns das Wetter in Artà, wie abwechslungsreich der Juni sein kann.

Sonnenlicht und milde Brisen zum Wochenstart

Am 1. Juni 2024 startet Artà in eine angenehme Woche. Mit nur wenigen Wolken am Himmel und einer sanften Brise ist das Wetter ideal für alle, die Draußenaktivitäten planen. Die Temperaturen liegen angenehm bei 19°C, und die Feuchtigkeit von 63% sorgt für ein erfrischendes Ambiente. Schwache Winde mit lediglich 6 km/h lassen die Blätter sanft wehen, während der Luftdruck bei stabilen 1017 hPa liegt.

Die Sonne behauptet sich trotz leichter Bewölkung

Den 2. Juni kennzeichnen aufgelockerte Wolkenfelder, die sich wohlwollend um die Sonne scharen. Die Temperaturen bleiben konstant, und die Brise lässt bei 5 km/h weiterhin alles in einem gemütlichen Tempo fließen. Kühlende Feuchtigkeit und sanfter Luftdruck tragen zu einem entspannten Tagesverlauf bei.

Klare Himmel und aufblühende Natur

Vom 3. bis 5. Juni grüßt der klare Himmel die Einwohner und Besucher Artàs. Mit Temperaturen, die sich bis auf 23°C erwärmen, kann man den Sommer spüren. Eine gleichbleibende Brise sorgt für angenehme Erfrischung und tritt in beständiger Harmonie mit angemessener Luftfeuchtigkeit und konstantem Luftdruck auf. Die Natur scheint regelrecht aufzublühen unter diesen optimalen Bedingungen.

Friedliche Stimmung trotz aufziehender Wolkendecke

Gegen Ende der Woche nähert sich eine geschlossene Wolkendecke dem malerischen Ort. Am 7. Juni bedecken dicke Wolken den Himmel, doch die Temperaturen bleiben freundlich bei 23°C, was die Stimmung nicht dämpft. Der Wind regt sich nicht auf, sondern begleitet gelassen diesen Wechsel.

Leichte Unbeständigkeit und erfrischender Regen

Am 8. Juni, dem Abschluss der Woche, nimmt der Tag eine Wendung mit kühleren 22°C und mäßigem Regen. Es ist ein Tag, der zur Besinnung und zum Genießen der wohligen Geräusche des Regens einlädt. Ein leichtes Sinken des Luftdrucks deutet auf diese Veränderung der Stimmung hin, während der Tag dennoch genossen werden kann, sei es in den Cafés und Bars von Artà oder in der gemütlichen Ferienunterkunft.

Ein Blick auf die Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten offenbart, dass wir uns tagtäglich über mehr als 14 Stunden Tageslicht freuen können. Frühe Sonnenaufgänge locken um 4:20 Uhr hervor, und die Abende enden in beeindruckenden Sonnenuntergängen gegen 19:11 Uhr. Ein echtes Highlight für Frühaufsteher und Romantiker gleichermaßen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 1.6.2024, 01:23:27. +++