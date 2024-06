Wetter in Escorca (01.06.24 bis 08.06.24): Sonnige Aussichten und milde Temperaturen auf Mallorca

Wettervorhersage für Escorca: Eine Woche voller Sonne und leichten Brisen

Escorca auf Mallorca verwöhnt seine Gäste und Einwohner ab dem 1. Juni 2024 mit angenehmen Sommertemperaturen und überwiegend klarem Himmel. Die Sonnenstunden sind lang und die Feuchtigkeit hält sich angenehm in Grenzen. Kommen Sie mit auf eine Wetterreise durch die erste Juniwoche!

Start in die Woche: Zwar vereinzelt Wolken, aber warme 21°C

Am 1. Juni 2024 begrüßt Escorca seine Besucher mit verstreuten Wolken, doch lässt die Sonne sich nicht lange davon abhalten, durchzuschimmern. Die Temperaturen erreichen angenehme 21°C bei einer Windgeschwindigkeit von nur 3 km/h. Perfekt für einen entspannten Tag am Strand oder eine Erkundungstour durch das Hinterland.

Regentropfen weichen der strahlenden Sonne

Ein wenig leichter Regen mag den 2. Juni trüben, doch mit 19°C bleibt es mild. Ab dem 3. Juni belohnt die klare Sicht und ein wolkenloser Himmel Urlauber und Inselbewohner gleichermaßen. Die Temperaturen steigen beständig an, von 22°C am 3. Juni bis zu sommerlichen 26°C am 6. Juni.

Die Höhepunkte: Temperaturen bis zu 26°C unter einem klarblauen Himmel

Die Tage vom 4. bis zum 6. Juni markieren die Höhepunkte dieser sonnenverwöhnten Woche, mit Maximaltemperaturen von 23°C bis 26°C. Der Himmel präsentiert sich von seiner besten Seite: klar und beinahe fusselfrei. Perfekte Bedingungen, um die Natur Escorcas in ihrer ganzen Pracht zu erleben oder in den verlockenden Fluten des Mittelmeeres abzutauchen.

Kurze Abkühlung und malerische Sonnenuntergänge

Zum Ende der Woche hin verdichten sich die Wolken etwas, und mit ihnen nimmt die Wahrscheinlichkeit für leichten Regen am 8. Juni zu. Doch lassen Sie sich dadurch nicht entmutigen, die Temperaturen bleiben mit 23°C weiterhin im angenehmen Bereich. Die Sonnenuntergänge, die in diesem Zeitraum zwischen 19:10 und 19:15 Uhr stattfinden, bieten ein atemberaubendes Naturschauspiel, das bei einem Glas mallorquinischen Wein genossen werden kann.

Zusammenfassung: Eine vielversprechende Woche in Escorca

Mit länger werdenden Tagen, die teils bis nach 19 Uhr hinein sonnig bleiben, klingt die erste Juniwoche auf Mallorca vielversprechend. Die in Escorca vorhergesagten Wetterbedingungen eignen sich hervorragend für alle Freizeitaktivitäten im Freien, sei es am Strand, beim Wandern oder Fahrradfahren durch die malerische Landschaft.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 1.6.2024, 01:30:10. +++