Wetter in Palma: Sonnige Aussichten und milde Brisen vom 1. bis 8. Juni 2024 (1.6.2024)

Sommerliches Wetter lässt Mallorca strahlen

Die Sonne nimmt ihren prominenten Platz am Himmel über PalmaPalma ein, während die Stadt sich auf eine angenehm warme Woche einstellt. Mit einer Vielzahl von Tagen, die sich durch einen klaren Himmel auszeichnen, hat die Sommerstimmung definitiv Einzug gehalten. Hier ist Ihr umfassender Überblick über das Wetter vom 1. bis 8. Juni 2024 in Palma, Mallorca.1. bis 8. Juni 2024

Wettertrend für die kommenden Tage

Das Wetter in Palma startet in den Juni mit angenehmen 23°C am Samstag, dem 1.6., begleitet von vereinzelten Wolken. Ein leichter Wind sorgt für eine sanfte Brise, während die Luftfeuchtigkeit durchgehend gemäßigt bleibt. Der Himmel, größtenteils bedeckt von gebrochenen Wolken, lockert sich am Sonntag, den 2.6., auf, und schafft Raum für einige Sonnenstrahlen bei 22°C.

Zu Beginn der neuen Woche begrüßt Palma seine Besucher und Einwohner mit einem ungetrübten Himmel. Am 3. und 4. Juni werden konstant 23 bis 24°C erreicht, ideale Bedingungen für all jene, die im Freien aktiv sein möchten. Der Wind bleibt weiterhin mild. Sonnenanbeter können sich auf einen weiteren sonnigen Tag am fine day on 5. Juni bei 25°C freuen, was perfekt für einen Tag am Strand oder eine Tour durch die Stadt ist.

Die Temperatur schnellt am 6. Juni dabei auf 27°C hoch, ehe der Himmel am 7. Juni wieder von dichteren Wolken belebt wird, die nichtsdestotrotz die Temperatur nur marginal auf 26°C absenken. Ein leichtes Temperaturgefälle zeichnet sich mit dem erwarteten Regen am 8. Juni ab, der die Marken leicht auf 24°C drückt.

Spezifische Tagesdetails für Mallorcas Hauptstadt

Das Wochenende schließt mit leichtem Regenfall am 8. Juni, was dem im Großen und Ganzen sonnenverwöhnten Wetter eine frische Note verleiht und zugleich für eine notwendige Abkühlung sorgt.

Ausblick auf Sonnenaufgang und Sonnenuntergang

Die längsten Tage des Jahres stehen unmittelbar bevor. Genießen Sie die frühen Sonnenaufgänge um 4:22 Uhr und erleben Sie den Sonnenuntergang in seiner ganzen Pracht kurz nach 19 Uhr. Diese Tage bieten perfekte Gelegenheiten, um das vielfältige Angebot Mallorcas vom ersten bis zum letzten Lichtstrahl auszukosten. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihren Tagesablauf entsprechend anpassen, um das Maximum an Sonnenlicht zu genießen.

Komfortable Nachtemperaturen unterstützen weiterhin das angenehme nächtliche Ambiente. Perfekt für späte Spaziergänge entlang der Promenade oder ein entspanntes Abendessen im Freien.

Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, einen wunderbaren Sommer in Palma zu erleben. Die kommende Woche verspricht, ein wahres Highlight für Alle zu werden, die das mediterrane Klima lieben.

