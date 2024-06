Wetter in Sant Joan, Mallorca: Eine Woche Sonne, Wolken und Regen vom 1.6.2024 bis 8.6.2024 (1.6.2024)

Wettertrend für Sant Joan, Mallorca: Eine Sommerwoche zwischen Sonnenschein und Schauern

Das Wetter in Sant Joan auf Mallorca präsentiert sich in der ersten Juniwoche des Jahres 2024 als eine wahre Achterbahnfahrt der Natur. Die pittoreske Gemeinde im Herzen der Sonneninsel wird eine Mischung aus sommerlichen Temperaturen, vereinzelten Gewittern und klarer Sicht bieten.

Start in die Woche mit Regen und milder Temperatur

Schon am Samstag, dem 1. Juni 2024, stellen wir uns auf moderaten Regen bei Temperaturen um die 20°C ein. Eine leichte Brise mit 6 km/h wird die feuchten Tropfen beinahe sanft verteilen, während die Luftfeuchtigkeit bei 53% und der Luftdruck bei stabilen 1016 hPa liegen. Der Tag erblüht zum ersten Mal um 4:20 Uhr und wird um 19:21 Uhr in einen ruhigen Abend übergehen.

Sonnenstrahlen triumphieren über Regenwolken

Der 2. Juni görßt uns zwar mit kleinen Schauern, jedoch zeigt sich das Quecksilber etwas freundlicher bei 23°C. Gleichbleibend leichter Wind und abnehmende Feuchtigkeit nach einem Niederschlag versprechen ein angenehmes Gefühl. Mit dem Sonnenaufgang um 4:20 Uhr und Sonnenuntergang um 19:21 Uhr ist ausgedehntes Tageslicht garantiert.

Die Woche steuert auf den Höhepunkt zu

Am 3. Juni gewinnt der blaue Himmel die Oberhand: Ein klarer Himmel dominiert bei herrlichen 25°C die Szenerie. Der Wind in Sant Joan bleibt mild, die Luftfeuchtigkeit bei moderaten 39% und der Luftdruck leicht gesunken. Die Sonne begrüßt die Einwohner und Besucher um 4:19 Uhr und der Tag endet fotografenfreundlich um 19:22 Uhr.

Hochsommerliche Verhältnisse setzen sich fort

In den darauffolgenden Tagen bis zum 6. Juni hält sich das sommerliche Wetter. Die Temperaturen steigen auf beinahe 30°C, begleitet von vereinzelten Wolken und stets einer leichten Brise. Schon jetzt bietet sich die perfekte Gelegenheit für Ausflüge in die Natur oder einen Tag am Strand unter der mallorquinischen Sonne.

Wochenende bringt Wandel - Starkregen in Sicht

Doch wer den mallorquinischen Sommer kennt, der weiß um seine Wendungen. Zum Wochenabschluss am 7. und 8. Juni verdichten sich die Wolken überraschend und es werden Temperaturen um die 25°C erwartet. Besonders am 8. Juni verschärft sich das Bild: Heftiger Regen ist vorhergesagt bei bedecktem Himmel und Temperaturen nehmen eine kleine Auszeit vom Hochsommerflair.

Mit dieser Wetterpalette zeigt sich Mallorca erneut als Insel der Kontraste, die gerade im Übergang der Jahreszeiten ihre Vielseitigkeit unter Beweis stellt. Ob Sie die planschfreudige Erfrischung des Regens bevorzugen oder die strahlende Wärme des schon fast hochsomerlichen Wetters: In Sant Joan finden sie beides.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 1.6.2024, 01:43:36. +++