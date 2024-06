Wetter Marratxí: Sonnige Aussichten und milde Brisen auf Mallorca (1.6.2024 bis 8.6.2024) (1.6.2024)

Das Wetter in Marratxí: Freundlicher Frühsommer voraus!

Mit dem Juni legt Marratxí auf Mallorca einen sonnigen Start in den Frühsommer hin. Die Wettervorhersage verspricht angenehme Temperaturen, milde Winde und viel Sonnenschein für die kommenden Tage. Hier finden Sie Ihre tägliche Dosis Wetteraktualisierung, um Ihre Aktivitäten perfekt zu planen.

Blaue Himmel und leichte Brisen: Die Wetteraussichten für Marratxí

1. Juni 2024 (Samstag): Genießen Sie die offenen, blauen Himmel, die von vereinzelten Wolken verziert werden, mit Tageshöchsttemperaturen von 24℃. Eine sanfte Brise weht mit 3 km/h, perfekt für einen Spaziergang durch die Pinienwälder oder entlang der Küste. Feuchtigkeit und Druck sind mit 45% bzw. 1016 hPa im grünen Bereich, was ein angenehmes Outdoor-Erlebnis verspricht. Sonnenaufgang: 4:23 Uhr; Sonnenuntergang: 19:10 Uhr.

2. Juni 2024 (Sonntag): Die Temperaturen bleiben mit 23℃ beständig angenehm, und der Himmel beherbergt erneut vereinzelte Wolken. Der Wind erhöht seine Präsenz leicht auf 4 km/h. Morgendliche Frische mit aufsteigender Frühnebel, erscheint wie gemalt, wenn die ersten Sonnenstrahlen durch die Wolken dringen. Beginn des Tages mit der Morgendämmerung: 4:23 Uhr und der Abend wird sanft vom Sonnenlicht bei Sonnenuntergang um 19:11 Uhr eingehüllt.

3. bis 5. Juni 2024: Die Woche nimmt ihren sonnigen Lauf

Von Montag bis Mittwoch erwartet die Einwohner und Besucher von Marratxí strahlend blauer Himmel. Temperaturen bewegen sich zwischen 24℃ und 27℃, einmaliges Wetter um Mallorcas reiche Natur in Vollblüte zu erleben. Die Luftfeuchtigkeit sinkt und bietet eine frische, klare Luft, während der Wind lind und angenehm bei 3 bis 4 km/h bleibt. Das Barometer zeigt einen leichten Rückgang des Luftdrucks an, was jedoch für die meisten Aktivitäten im Freien irrelevant sein dürfte.

6. Juni 2024 (Donnerstag): Ein Highlight für Sonnenanbeter, mit den höchsten erwarteten Temperaturen der Woche von 29℃. Der Himmel bleibt weiträumig offen, getränkt in Sonnenschein, und mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 36% könnte dies ein perfekter Tag für ein Picknick im Park sein. Die Sonne begrüßt Sie wieder früh um 4:21 Uhr und beim Sonnenuntergang um 19:13 Uhr können Sie sich entspannt zurücklehnen.

7. Juni 2024 (Freitag): Lichter Wandel in der Wetterlage von Marratxí, wobei die Wolken dichter kommen. 28℃ und ein leicht auffrischender Wind können für etwas Abkühlung sorgen, doch die Luft bleibt mit einer Feuchtigkeit von 35% weiterhin angenehm trocken. Das ist der ideale Zeitpunkt, um die einzigartigen Märkte von Marratxí zu besuchen oder an einer geführten Altstadtführung teilzunehmen.

8. Juni 2024 (Samstag): Zum Wochenende hin ziehen dann endlich die erwarteten Regenwolken auf und sorgen für eine kleine Erfrischung. Mit 25℃ bleibt es weiterhin warm, doch die höhere Luftfeuchtigkeit von 66% mag manch einen ins Innere oder in eines der gemütlichen Cafés treiben. Das ist ein guter Tag, um eines der zahlreichen Museen oder Kunstgalerien zu besuchen. Der Wind nimmt etwas zu und weht mit 5 km/h, was den leicht steigenden Druck von 1011 hPa deutlich macht.

Die Woche im Gesamtblick: Sonnige und überwiegend klare Tage in Marratxí

Zusammengefasst bietet die Wetterprognose für Marratxí eine perfekte Mischung aus Sonne und angenehmen Temperaturen. Nur das Wochenende deutet mit leichtem Regen eine Wendung im Wetter an. Achten Sie auf die täglichen Wetterupdates, um Ihren idealen Zeitpunkt für Outdoor-Aktivitäten zu finden und genießen Sie den mediterranen Frühsommer in vollen Zügen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 1.6.2024, 01:38:39. +++