Wetteraussichten für Capdepera: Sonnige Tage und milde Abende vom 1. bis 8. Juni 2024 (1.6.2024)

Wetterprognose für Capdepera: Beginn des Sommers mit Sonnenschein und leichten Wolken

Der Monat Juni startet in Capdepera auf Mallorca mit angenehmen Temperaturen und überwiegend klarem Himmel. Das milde mediterrane Klima zeigt sich von seiner besten Seite und beschert Einheimischen wie Besuchern ideale Bedingungen für vielfältige Aktivitäten im Freien.

Angefangen mit dem 1. Juni 2024 genießt Capdepera die Wärme eines 20°C Tags bei einem Wind von 7 km/h. Das Wetter ist durchgehend sonnig und bietet perfekte Voraussetzungen für einen Spaziergang am Meer oder eine Entdeckungstour durch die malerische Umgebung.

Die darauf folgenden Tage, vom 2. bis 7. Juni, erwarten die Capdeperianer und ihre Gäste weiterhin freundliches Wetter mit einer kleinen Variation am 2. Juni, an dem sich der Himmel mit einigen Wolken bekleidet. Dennoch bleibt die Temperatur konstant und das Wetterladenbarometer signalisiert keinen Niederschlag.

Die Nachttemperaturen sinken nicht unter einen angenehmen Bereich, was laue Sommerabende verspricht, die zum Verweilen in den Straßencafés oder an der romantischen Hafenpromenade einladen. Auch die Luftfeuchtigkeit und der Luftdruck verbleiben in einer für Mallorca typischen Spanne und beeinträßen das Wohlbefinden in keinster Weise.

Leichte Unbeständigkeit zum Wochenende

Während die Woche größtenteils durch Sonnenschein geprägt ist, ziehen gegen Ende, am 8. Juni, dunklere Wolken auf und es kommt zu mäßigem Regen. Dieses etwas unbeständigere Wetter sollte jedoch niemanden abschrecken; die Niederschläge bieten eine willkommene Abkühlung und führen zu einer frischen und reinen Atmosphäre auf der Insel.

Die Sonnenauf- und Untergänge in Capdepera verlängern sich im Juni und ermöglichen somit noch mehr Tageslicht für Urlaubsaktivitäten - ein Sonnenaufgang um 04:18 Uhr bis zu einem Sonnenuntergang um 19:12 Uhr verspricht lange und ereignisreiche Tage auf der beliebten Baleareninsel.

Ausblick für die kommenden Tage: Suchen Sie die Vorhersage für einen bestimmten Tag? Hier ist die tägliche Zusammenfassung des Wetters in Capdepera von 01.06.2024 bis 08.06.2024:

Capdepera und ganz Mallorca zeigen sich in diesen frühen Sommertagen von einer ihrer besten Seiten, mit angenehmen Temperaturen und reichlich Sonnenschein, die zum Verweilen einladen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 1.6.2024, 01:28:03. +++