Wetteraussichten für Consell, Mallorca (01.06.24 - 08.06.24): Sonne, milde Böen und die Chance auf Regen

Wetterprognose in Consell: Sonnige Tage mit vereinzelten Schauern

Freuen Sie sich auf angenehme Sommertage in Consell auf MallorcaConsell. Die erste Juniwoche des Jahres 2024 bietet meist klaren Himmel, wobei leichter Regen zwischendurch für Abkühlung sorgen wird. Erfahren Sie hier, welche Wetterverhältnisse Sie erwarten und wie Sie Ihre Tage optimal planen können.

Wetter-Update für den 01.06.2024

Den Auftakt macht der 1. Juni 2024 mit einer angenehmen Tageshöchsttemperatur von 24 °C unter zerstreuten Wolken. Ein leichter Wind weht mit gerade einmal 3 km/h, wobei die Luftfeuchtigkeit bei 42% liegt. Perfekte Bedingungen für einen Besuch im malerischen Dorf oder ein entspanntes Picknick im Grünen.

Anstehender Regen und Sonnenstrahlen

Am 2. Juni ist leichter Regen angekündigt, doch die Temperaturen bleiben mit 23 °C mild. Es ist ein idealer Tag für Museumsbesuche oder andere Indoor-Aktivitäten. Die darauffolgenden Tage überraschen mit klarem Himmel und Temperaturen, die stetig auf bis zu 30 °C am 6. Juni ansteigen, bevor sich am 7. Juni wieder dichte Wolken zeigen und für ein wenig Schatten sorgen.

Wetterumschwung und Abkühlung

Der Wettertrend bringt am Ende der Woche, am 8. Juni, einen merkbaren Wetterumschwung. Consell erwartet mit 25 °C niedrigere Temperaturen und leichten Regen, sowie eine Auffrischung durch Böen mit bis zu 6 km/h. Dies könnte eine wunderbare Gelegenheit für eine Wanderung in der kühleren Luft sein oder um sich in einem der vielen Cafés am Ort aufzuwärmen.

Insbesondere die klaren Nachthimmel sind ideal, um die sternklare Pracht Mallorcas zu bestaunen, wobei Sie das Schauspiel des Sonnenuntergangs am späten Abend genießen können. Die Sonne verabschiedet sich gegen 19:14 Uhr und bietet den perfekten Ausklang für Ihre Abendaktivitäten.

Planen Sie Ihre Aktivitäten auf Mallorca mit dem aktuellen Wetterbericht im Rücken und genießen Sie die wunderbaren Bedingungen, die Consell für Sie bereithält.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 1.6.2024, 01:28:30. +++