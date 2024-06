Wetteraussichten für Costitx: Sonnige und leichte Regentage vom 1. bis 8. Juni 2024 (1.6.2024)

Das Wetter in Costitx: Sonne, vereinzelte Wolken und leichte Regenschauer

Beginnend mit dem 1. Juni 2024 zeigt sich das Wetter in Costitx von einer überwiegend freundlichen Seite mit vereinzelten, lockeren Wolkenfeldern. Die Temperaturen liegen angenehm bei 24°C, was perfekte Bedingungen für Aktivitäten im Freien bietet. Der Wind weht schwach mit nur 5 km/h und bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 42% gegönnt es sich hervorragend, die vielfältigen Facetten von Costitx zu erkunden.

Leichter Regen kündigt sich an

Der Folgetag, der 2. Juni, verspricht ähnliche Temperaturen, doch der Himmel bedeckt sich teilweise und lässt vereinzelt leichten Regen auf die Insel niedergehen. Mit einer Windgeschwindigkeit von lediglich 3 km/h wird dieser Regen aber kaum Unannehmlichkeiten bereiten.

Ungetrübte Sonnentage in Sicht

Freuen Sie sich auf herrlich sonnige Tage in Costitx, denn ab dem 3. Juni dominieren strahlend blauer Himmel und reichlich Sonnenschein. Die Temperaturen in der ersten Juniwoche klettern beständig nach oben und erreichen am 4. und 5. Juni ihren vorläufigen Höchststand von warmen 28°C bzw. 30°C. Gleichzeitig sinkt die Luftfeuchtigkeit, was die Wärme sehr angenehm macht.

Die Wende: Abkühlung und Regen ab dem 7. Juni

Ende der Woche, speziell ab dem 7. Juni, zeigt sich das Wetter von einer wechselhaften Seite. Der Himmel schenkt uns weiterhin angenehme Temperaturen um die 30°C, bevor er sich zuzieht und einen Wechsel zu leichtem, erfrischendem Regen herbeiführt. Am 8. Juni folgt schließlich moderater Regen bei nachlassender Hitze mit 26°C.

