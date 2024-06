Wetteraussichten für Felanitx: Sonnige Tage mit leichtem Regen in Sicht (1.6.2024)

Wetterprognose für Felanitx (01.06.2024 bis 08.06.2024): Sonnenschein und leichter Regen

Willkommen im Juni, liebe Leserinnen und Leser! Der Start in den meteorologischen Sommer zeigt sich auf Mallorca von seiner nahezu perfekten Seite. In diesem Artikel bieten wir Ihnen eine umfassende Wettervorhersage für FelanitxFelanitx für die kommende Woche. Mit Temperaturen, die in der Spitze bis 26°C erreichen, und überwiegend klarem Himmel ist es die ideale Zeit, um die herrlichen Landschaften um Felanitx zu genießen oder sich an den zahlreichen Stränden Mallorcas zu entspannen.

Angenehme Temperaturen und meist klarer Himmel

Der Anfang der Woche begrüßt uns mit leichter Bewölkung und Temperaturen um die 21°C. Mit einem sanften Wind von 7 km/h ist es ein angenehmer Tag, um die Freiluftaktivitäten zu genießen. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 55%, und der Luftdruck bei soliden 1017 hPa.

Am 2. Juni zeigen sich nur wenige Wolken am Himmel über Felanitx und die Temperaturen klettern auf angenehme 23°C. Der Wind beruhigt sich auf 5 km/h und die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 48%, was den Tag besonders geeignet für lange Spaziergänge oder Radtouren macht.

Vom 3. bis 5. Juni erwartet uns beständiges Wetter mit einem klaren Himmel, strahlendem Sonnenschein und einer angenehmen Brise von 5 km/h. Die Temperaturen klettern auf sommerliche 24°C bis 26°C. Die Luftfeuchtigkeit ist mit Werten zwischen 45% und 48% sehr angenehm.

Zum Wochenende leichter Regen in Felanitx

Das nahende Wochenende stellt uns jedoch auf eine kleine Probe. Am 6. Juni dürfen wir noch einmal strahlenden Sonnenschein genießen, bevor am 7. Juni leichter Regen erwartet wird, wobeo die Temperaturen sich weiterhin auf hohen 26°C halten. Der folgende Tag, der 8. Juni, wird etwas abkühlen auf 24°C und bietet weiterhin leichtere Regenschauer.

Machen Sie das Beste aus den sonnigen Sommertagen in Felanitx und nutzen Sie die Gelegenheit für Outdoor-Aktivitäten oder einen Sprung ins kühle Nass, bevor die Regentropfen uns an die Gemütlichkeit unserer Heime erinnern.

Genießen Sie die langen Tage mit Sonnenaufgang schon gegen 4:20 Uhr und einem späten Sonnenuntergang fast um 19:13 Uhr - perfekt, um jede Minute auf unserer wunderschönen Insel voll auszukosten.

