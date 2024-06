Wetteraussichten für Manacor: Sonnige Tage und leichte Regenschauer erwarten Mallorca (01.06.2024 - 08.06.2024)

1. Juni 2024: Sonnig mit vereinzelten Wolken

Heiter geht es in die neue Woche: Manacor begrüßt uns am 1. Juni mit angenehmen 21°C und einem Himmel, der von vereinzelten Wolken verziert wird. Mit einem leichten Wind von 6 km/h fühlt sich das Wetter perfekt an, um Zeit im Freien zu verbringen.

2. Juni 2024: Kaum Wolken, Temperaturen steigen

Der 2. Juni verspricht eine leichte Steigerung der Temperaturen auf 22°C. Nur wenige Wolken stehen am Himmel und mit einer Humidity von 50% bleibt es weitgehend trocken.

3. Juni 2024: Klarer Himmel und Sommerwärme

Das perfekte Sommerwetter erwartet uns am 3. Juni. Mit 23°C und einem klaren Himmel dürfen wir uns auf einen strahlend blauen Tag freuen. Auch der Wind hält sich mit 4 km/h angenehm zurück.

4. und 5. Juni 2024: Die Sonne regiert weiterhin

Ununterbrochen setzt sich das wunderbare Wetter fort. Die 24°C am 4. Juni und der Höhepunkt von 25°C am 5. Juni unter klarem Himmel lassen jeden Mallorca-Besucher und Einwohner das Herz höher schlagen.

6. Juni 2024: Fortbestand der klaren Tage

Auch am 6. Juni hält der klare Himmel an, bei maximal 25°C, was ideal für sämtliche Outdoor-Aktivitäten und entspannte Stunden an den Stränden Manacors ist.

7. Juni 2024: Wolkig aber weiter warm

Das Wochenende kündigt sich am 7. Juni mit einer sanften Veränderung an. Der Himmel zeigt sich ____ einer geschlossenen Wolkendecke, wobei die Temperaturen weiterhin warm bleiben.

8. Juni 2024: Leichte Regentropfen fallen

Zum Abschluss der Woche, am 8. Juni, bringt uns das Wetter leichtes Nass von oben. Doch auch bei leichtem Regen sind die 24°C angenehm und erfrischend.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 1.6.2024, 01:36:35. +++