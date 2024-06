Wetteraussichten für Puigpunyent: Sonnige Tage gefolgt von leichtem Regen (1.6.2024)

Prognose für eine sonnige Woche mit einem feuchten Ausklang in Puigpunyent

Die Gemeinde Puigpunyent auf der malerischen Insel Mallorca kann sich auf eine Reihe von strahlenden Sonnentagen einstellen, bevor leichte Regenfälle die Szenerie verändern. Erfahren Sie alles über die bevorstehenden klimatischen Bedingungen, von Temperaturen bis hin zur Windgeschwindigkeit und haben Sie einen genauen Einblick dank der täglichen Auf- und Untergangszeiten der Sonne.

Wetterverlauf der kommenden Woche in Puigpunyent Beginnend mit dem 1. Juni 2024 erwartet uns ein leicht nasser Start in die Woche. Die Temperaturen liegen behaglich bei 20°C, begleitet von leichtem Regen und einer sanften Brise von 3 km/h. Die relative Luftfeuchtigkeit steht bei 57% unter einem Luftdruck von 1016 hPa, was auf eine stabile Wetterlage schließen lässt. Mit einem Sonnenaufgang um 4:24 Uhr und einem Sonnenuntergang um 19:11 Uhr erwachsen lange Tage voller Licht.

Am 2. Juni setzen sich wenige Wolken am Himmel durch, die das Wetter leicht heiter erscheinen lassen. Die Temperaturen weichen kaum vom Vortag ab und stehen bei 19°C. Ein nahezu perfekter Tag, um die vielfältigen Aktivitäten in Puigpunyent zu genießen.

Der 3. und 4. Juni versprechen mit klarem Himmel und stiller Luft idyllische Tage. Bei Temperaturen von 20°C bzw. 21°C und einer Windgeschwindigkeit von nur 3 km/h können Besucher die malerische Natur in und um Puigpunyent auskosten.

Ein anhaltender klarer Himmel beschert uns auch am 5. und 6. Juni sonnige Verhältnisse, die die Quecksilbersäule auf 22°C steigen lassen. Mit einer relativ niedrigen Luftfeuchtigkeit von unter 60% sind diese Tage besonders geeignet für längere Ausflüge und Erkundungen.

Der 7. Juni bringt eine kleine Wetteränderung mit sich, da sich der Himmel mit dichten Wolken bedeckt. Dies beeinträchtigt jedoch nicht die Temperaturen signifikant, die weiterhin bei 22°C liegen, bevor am 8. Juni leichter Regen einsetzt und die Temperatur auf 21°C sinkt.

Der Wind wird im Verlauf der Woche eher mäßig sein und selten über 5 km/h hinausgehen, was zu einem angenehmen Klima beiträgt. Die Luftfeuchtigkeit hält sich in der Regel in akzeptablen 60er Bereichen, nur am letzten Tag erleben wir einen Anstieg auf 77%, wenn der Regen eintritt.

Um Ihre Woche perfekt zu planen, finden Sie hier eine kurze Zusammenfassung der Wetteraussichten:

Obwohl sich das Wetter in Puigpunyent größtenteils von seiner besten Seite zeigt, sollte man dennoch auf den leichten Regen am Ende der Woche vorbereitet sein, um ungestört die vielen Angebote der Insel Mallorca genießen zu können. Behalten Sie die Sonnenauf- und -untergangszeiten im Blick, um Ihren Tag optimal zu nutzen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 1.6.2024, 01:42:42. +++