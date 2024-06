Wetteraussichten für Selva: Ein sonniger Start in den Juni mit milden Abenden (1.6.2024)

Wetteraussichten für Selva: Gemäßigte Sommerfreuden vom 1. bis 8. Juni 2024

Die pittoreske Gemeinde Selva auf Mallorca ist für ihre idyllische Lage und die harmonische Verbindung zur Natur bekannt. Mit Beginn des Monats Juni erfreuen sich Einwohner und Besucher an angenehmen Temperaturen, die zum Verweilen im Freien einladen. Im Folgenden erhalten Sie einen ausführlichen Überblick über die Wetterprognose für die erste Juniwoche, inklusive Informationen zu Wetterbedingungen, Temperaturen und Sonnenauf- sowie -untergangszeiten.

Auftakt mit leichter Bewölkung: Das erste Juniwochenende in Selva

Am Samstag, den 1. Juni 2024, zeigt sich das Wetter von einer überwiegend positiven Seite mit vereinzelten Wolken am Himmel. Die Tageshöchsttemperatur liegt entspannt bei 24°C, während leichte Winde mit 3 km/h die Luft erfrischen. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 43% und einem angenehmen Luftdruck von 1016 hPa lässt sich das Wochenende in Selva sorglos genießen. Naturliebhaber können den Sonnenaufgang um 4:22 Uhr und das abendliche Farbspiel des Sonnenuntergangs um 19:10 Uhr bewundern.

Leichter Sprühregen zum Wochenbeginn

Die neue Woche in Selva beginnt mit einer kleinen Abkühlung. Leichter Regen mag am 2. und 3. Juni den ein oder anderen Schirm erforderlich machen, doch die Temperaturen bleiben mit 23°C und 25°C weiterhin angenehm. Windgeschwindigkeiten von 2 km/h transportieren die milde Meeresbrise bis ins Landesinnere, und das anhaltend gute Wetter trägt zur Ferienstimmung bei.

Der Höhepunkt der Woche: Sonnige Höchsttemperaturen

Ein Highlight erwartet die Einwohner und Besucher von Selva zur Wochenmitte. Ab dem 4. Juni präsentiert sich der Himmel in strahlendem Blau. Klare Sicht, Temperaturen von bis zu 30°C und niedrige Luftfeuchtigkeit kündigen die perfekten Bedingungen für jegliche Outdoor-Aktivitäten an. Bis zum 6. Juni können Sie somit einen urbanen Sommertag im Herzen von Selva erleben, begünstigt durch einen wolkenlosen Himmel und eine sanfte, aber erwärmende Sonne.

Ausklang mit gemischten Wetterlagen

Die darauf folgenden Tage bringen wieder Wechselhaftigkeit ins Spiel. Während am 7. Juni leichter Regen und eine Höchsttemperatur von 29°C zu verzeichnen sind, sorgt ein aufkommender Wind am 8. Juni mit 7 km/h für eine frische Brise. Die Temperaturen sinken auf 26°C, begleitet von einer relativ hohen Luftfeuchtigkeit von 56%. Damit lässt sich die zweite Wochenendhälfte zwar nicht ganz so stabil beschreiben, dennoch bleibt das Wetter in Selva im Allgemeinen mild und die Natur daher besonders reizvoll.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 1.6.2024, 01:46:46. +++