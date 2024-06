Wetterbericht für Ses Salines, Mallorca: Sonne und leichte Regenschauer erwartet (1.6.2024)

Wetterprognose für Salines, Mallorca – 1. bis 8. Juni 2024

Die Küstenregion rund um Ses SalinesSes Salines auf Mallorca steht einer verheißungsvollen Woche in puncto Wettergeschehen bevor. Mit einer kommenden Woche voller Sonnenschein und milden Temperaturen, die die 20-Grad-Marke durchbrechen, können Einwohner und Besucher gleichermaßen ihre Outdoor-Aktivitäten in vollen Zügen genießen.

Perfekte Wetterbedingungen für Urlauber und Residenten

Startend mit dem 1. Juni, begrüßt uns Ses Salines mit einer Temperatur von angenehmen 21°C und nur vereinzelten Wolken am Himmel, die den Sonnenschein durchlassen. Die Windgeschwindigkeiten bleiben moderat bei 9 km/h, was ideale Bedingungen für Küstenspaziergänge oder entspannte Tage am Strand verspricht. Bei einer relativen Feuchtigkeit von 58% und einem atmosphärischen Druck von 1016 hPa, können Sie den Tag, der um 4:23 Uhr anbricht und um 19:08 Uhr schließt, voll auskosten.

Ununterbrochener Sonnenschein bis zum Wochenende

Die darauffolgenden Tage, der 2. und 3. Juni, versprechen fortgesetztes herrliches Wetter mit einem strahlend klaren Himmel. Die Temperaturen steigen leicht auf 22°C, wobei die Lüfte ruhig wehen und die Luftfeuchtigkeit stabil bleibt. Nichts steht demnach einem Ausflug in die malerische Umgebung oder einem Tag am Pool im Wege. Die Sonnenaufgänge um 4:22 Uhr und Untergänge um 19:09 Uhr bieten spektakuläre Farbenspiele am Himmel, die zum Träumen einladen.

Die Wärme hält an

Der 4. Juni zeigt sich ebenso gnädig mit einem Tag voller Sonne und einer Spitze von 23°C, wohingegen der 5. und 6. Juni leicht auf 24 Grad klettern. Die konstanten Wetterbedingungen mit geringem Wind ermöglichen geradezu perfekte Tage am Meer, sei es zum Sonnenbaden oder Wassersport.

Wetterumschwung gegen Wochenende

Zwar bleibt es bis zum 7. Juni sommerlich mit 24 Grad, doch ziehen abends leichte Regenschauer auf, die sich am folgenden Tag fortsetzen. Bei einer Luftfeuchtigkeit, die auf 76% ansteigt und nachlassendem atmosphärischen Druck, sollte man für den 8. Juni einen Schirm nicht vergessen, trotz der immer noch angenehmen 23°C.

Genießen Sie eine Woche voller Sonnenschein in Ses Salines

Das Wetter in Ses Salines hält für jeden etwas bereit: Ganz gleich, ob Sie Entspannung suchen oder die natürliche Schönheit Mallorcas bei Abenteuern erkunden möchten. Mit überwiegend klarer Himmelslage und milden nächtlichen Regenschauern bietet diese Juniwoche ideale Voraussetzungen für unvergessliche Urlaubstage oder das tägliche Leben auf der beliebten Baleareninsel.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 1.6.2024, 01:47:53. +++