Wetterprognose für Campos, Mallorca: Sonnige Aussichten mit gelegentlichem Regenschauer (31.05.2024 - 07.06.2024)

Die Wetterlage in Campos: Sonnenschein überspannt die erste Juniwoche

Mallorca erwartet eine wunderschöne Woche mit viel Sonnenschein und mäßigen Temperaturen in Campos. Im malerischen Campos genießen wir besonders angenehme Klimabedingungen, die sowohl Einheimische als auch Besucher zum Verweilen unter freiem Himmel einladen.

Detaillierte Wettervorhersage für Campos

Zum Beginn der Woche, am Freitag, dem 31. Mai 2024, kündigt sich ein klarer Himmel mit Temperaturen um 25°C an. Die Windbedingungen sind mit einer sanften Brise von 7 km/h ausgezeichnet, um im Freien Aktivitäten nachzugehen. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 50%, was zusammen mit dem Luftdruck von 1024 hPa für eine angenehme Atmosphäre ohne drückende Schwer feuchtigkeit sorgt.

Am Samstag, den 1. Juni, bringt ein Wechsel zum leichten Regen eine erfrischende Abwechslung bei ähnlichen Temperaturen. Trotz leicht erhöhter Luftfeuchtigkeit von 62% ist das Wetter weiterhin genussvoll. Der Wind lässt nach auf 4 km/h, während der Luftdruck leicht auf 1026 hPa steigt.

Den Sonntag begeht Campos mit wenigen Wolken am Himmel und einer günstigen Temperatur von 26°C. Der Wind verwöhnt die Haut mit einer sanften 5 km/h Brise, und die angenehme Luftfeuchtigkeit von 48% verheißt ideales Wanderwetter in der ländlichen Idylle rond um Campos.

Die Aussichten für den Montag sind bestens, da das Wetter strahlenden Sonnenschein kündigt. Die Temperatur klettert angenehm auf 27°C, und bei einer Luftfeuchtigkeit von 55% bleibt es herlich frisch. Der Wind legt sich weiter auf 4 km/h, so dass man das Gefühl hat, in einer sanft wehenden Brise zu flanieren.

Am Dienstag stellt sich das Thermometer auf sommerliche 29°C ein, garantiert durch den erneut klaren Himmel. Die Windgeschwindigkeit erhöht sich auf 7 km/h, perfekt für eine erfrischende Brise am Strand- oder Poolrand. Die Luftfeuchtigkeit senkt sich auf 46%, ein Zeichen für ideales Tourismus wetter in Campos.

Die zweite Wochenhälfte bringt leicht wechselhafte Verhältnisse: Am Mittwoch und Donnerstag erwarten uns leichter Regen, der jedoch mit 25°C und 26°C angenehme Temperaturen herbeiführt. Die Windstärke bleibt konstant bei 4 km/h, wogegen die Luftfeuchtigkeit auf 68% bzw. 61% steigt.

Abgerundet wird die Wetterwoche in Campos am Freitag, dem 7. Juni, mit anhaltendem leichten Regen bei immer noch warmen 27°C. Der Wind legt sich zurück, und die Luftfeuchtigkeit fällt auf 58%, was für ein entspanntes Wettererlebnis sorgt.

Sonnenaufgang und Sonnenuntergangszeiten für Campos

Für Foto-Enthusiasten und Naturliebhaber sind auch die Zeiten von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang interessant. Diese bewegen sich im Laufe der Woche mit einem Sonnenaufgang um ca. 9:16-9:19 Uhr und einem Sonnenuntergang zwischen 20:09 und 20:10 Uhr.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 1.6.2024, 01:27:19. +++