Wettervorhersage Alaró: Sonnige Tage und vereinzelte Regenschauer vom 1. bis 8. Juni 2024 (1.6.2024)

Wettertrend für Alaró: Sonnenschein mit leichter Abkühlung

Die malerische Gemeinde Alaró auf Mallorca begrüßt ihre Besucher und Anwohner mit einem freundlichen und sonnigen Gesicht. Die erste Juniwoche startet mit angenehmen Temperaturen, lockerer Bewölkung und einem lauen Lüftchen. Hier ist Ihr umfassender Wetterüberblick für die Zeit vom 1. bis 8. Juni 2024.

Sonniger Wochenstart in Alaró

Der 1. Juni 2024 verspricht wolkenverhangene Himmelsblicke bei Höchstwerten von zirka 24°C. Ein kaum spürbarer Wind aus Richtung Nordost und eine relative Luftfeuchtigkeit von unter 50 Prozent sorgen für ein beinahe perfektes Freizeitwetter.

Der darauffolgende 2. Juni 2024, zeigt sich etwas unbeständiger. Spärlicher Niederschlag wird erwartet, während die Temperaturen sich auf 23°C einpendeln. Ein idealer Tag, um das einzigartige Kulturangebot von Alaró zu erleben.

Strahlender Sonnenschein ab Mitte der Woche

Ab dem 3. Juni zeigt sich der Himmel wieder von seiner schönsten Seite: Klare Sicht und Sonnenschein mit steigenden Temperaturen von 25°C am Mittwoch bis hin zu sommerlichen 30°C am Samstag laden zu Outdoor-Aktivitäten ein. Die Winde bleiben dabei schwach bis mäßig.

Prognose für das Wochenende vom 7. bis 8. Juni 2024

Zum Wochenende erfährt das Wetter in Alaró eine kleine Abkühlung. Der Himmel bedeckt sich am 7. Juni, doch die Temperaturen bleiben mit 29°C eher hoch, bevor am 8. Juni ein leichter Regen bei Windgeschwindigkeiten von bis zu 6 km/h für Erfrischung sorgt.

Tipps für optimale Tagesplanung

Ein Blick auf den Sonnenaufgang um 4:21 Uhr und den Sonnenuntergang gegen 19:14 Uhr verspricht lange und helle Tage auf der Insel. Mit so viel Sonnenschein ist Sonnenschutz unerlässlich, insbesondere wenn Sie die wunderschöne Landschaft rund um Alaró erkunden möchten.

