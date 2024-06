Wettervorhersage Calvià (1.6.2024 bis 8.6.2024): Sonne und Wolken im Wechsel (1.6.2024)

Die Wetteraussichten für Calvià auf Mallorca

Die idyllische Gemeinde Calvià auf Mallorca begrüßt ihre Besucher und Einwohner in der ersten Juniwoche des Jahres 2024 mit einem abwechslungsreichen Wettergeschehen. Von leicht bewölktem Himmel bis hin zu klarem Sonnenschein bietet das Wetter ideale Bedingungen für vielerlei Freizeitaktivitäten.

Wochenstart mit Wolken und milden Temperaturen

Direkt zu Wochenbeginn präsentiert sich das Wetter in Calvià mit teilweise bewölktem Himmel und angenehmen 22°C. Leichte Brisen um 5 km/h werden am 1. Juni für eine erfrischende Brise sorgen. Die Wolken könnten sich gelegentlich auflockern, was zu einem angenehmen Klima ohne übermäßige Hitze beiträgt.

Leicht wolkig und weiterhin mild

Der 2. Juni hält das Tempo mit wolkigen Abschnitten und einer eindrucksvollen Sonnenzeit von 4:24 Uhr Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang um 19:12 Uhr. Die Temperaturen bleiben stabil bei ca. 21°C, und die Luftfeuchtigkeit bewegt sich um 55%.

Strahlender Sonnenschein bis zur Wochenmitte

Vom 3. bis 5. Juni dürften die Besucher und Anwohner Calviàs reichlich Sonnenschein genießen. Mit klarem Himmel und Temperaturen, die sich auf bis zu 23°C erwärmen, strahlt die Sonne ungehindert. Diese Tage sind perfekt geeignet, um die schönen Strände und die malorquinische Landschaft zu erkunden oder in einer der charmanten Ortschaften zu flanieren.

Sonnenreiches Wochenende mit leichter Abkühlung

Das Wochenende wird ebenfalls von der Sonne dominiert, aber am 7. Juni ziehen die ersten dichteren Wolken auf, und die Temperaturen pendeln sich bei 23°C ein. Trotz der Bewölkung bleibt das Wetter weitgehend stabil, bis schließlich am 8. Juni leichter Regen die Insel erreicht. Mit mäßigem Wind und einer Luftfeuchtigkeit von 78% werden Regenschirme und wetterfeste Jacken zu empfehlen sein. promise>

Fazit: Eine Woche voller Sonne und Naturgenuss

Zusammenfassend zeichnet sich die erste Juniwoche durch größtenteils sonniges Wetter und Temperaturen, die für Outdoor-Aktivitäten wie Wandern, Radfahren oder einfach nur Entspannen am Strand geradezu ideal sind, aus. Besonders die klaren Nächte laden dazu ein, den sternenklaren Himmel Mallorcas zu bewundern. Die angenehme Frühsommerwoche in Calvià bietet alles, was das Herz begehrt.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 1.6.2024, 01:26:05. +++