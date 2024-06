Wettervorhersage Llucmajor: Sonnige Aussichten und milde Brisen erwarten Mallorca (1.6.2024)

Llucmajor genießt strahlende Sonnentage mit leichten Wolken

Die kommende Woche in LlucmajorLlucmajor präsentiert sich von ihrer besten Seite: Mit Temperaturen, die sich angenehm in den frühsommerlichen Bereich einpendeln, dürfen sich Einwohner und Besucher Mallorcas auf ideale Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten und Entspannung am Strand freuen.

Wetteraussichten für Llucmajor vom 1.6.2024 bis 8.6.2024

Zu Beginn der Prognose steht der 1. Juni 2024, an dem sich bei 22 Grad Celsius vereinzelte Wolken am Himmel zeigen werden. Die Windgeschwindigkeiten liegen dabei bei geschmeidigen 7 km/h, was eine leichte Brise verspricht, die die sommerliche Hitze erträglich gestaltet.

Die darauffolgenden Tage bis zum 7. Juni werden von wenigen Wolken und einem klaren Himmel dominiert, was das Herz jedes Sonnenanbeters höherschlagen lässt. Die Temperaturen bewegen sich konstant bei angenehmen 22 bis 26 Grad Celsius, und auch der Wind bleibt sanft bei um die 6 km/h.

Der 8. Juni bringt eine kleine Abwechslung in die sonst so perfekte Wetterlage: Mit leichtem Regen und etwas kühleren 23 Grad Celsius kündigt sich eine erfrischende Pause an. Idealerweise findet man an diesem Tag vielleicht ein gemütliches Plätzchen in einem der zahlreichen Cafés von Llucmajor.

Langfristige Wetterentwicklung in Llucmajor

Die durchschnittliche Luftfeuchtigkeit in dieser Woche schwankt um die 50 Prozent, was für ein mediterranes Klima wie in Llucmajor sehr angenehm ist. Der Luftdruck bewegt sich zwischen 1016 und 1019 hPa und sorgt somit für stabile Wetterverhältnisse.

Die langen Tage bieten viel Tageslicht mit Sonnenaufgängen, die bereits kurz nach vier Uhr morgens einladen, den Tag zu begrüßen und Sonnenuntergänge, die sich erst gegen 19:14 Uhr verabschieden - perfekt, um die malerischen Abendstimmungen Mallorcas einzufangen.

Es lohnt sich, diese Woche aller Voraussicht nach die Sonnencreme nicht zu vergessen, da die UV-Strahlung besonders in den klaren Himmelstagen erhöht sein dürfte. So wird die Freizeit in Llucmajor zu einem rundum sorglosen Vergnügen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 1.6.2024, 01:36:06. +++