Wettervorhersage Pollença: Sonnige Aussichten und milde Temperaturen in der ersten Juniwoche 2024 (1.6.2024)

Angenehme Sommerbrise und Sonnenglück in Pollença

Während sich die Insel auf die bevorstehende Hochsaison vorbereitet, zeigt sich das Wetter in Pollença von seiner besten Seite. Die ersten Tage des Junis bescheren Einwohnern und Urlaubern gleichermaßen ein angenehmes Klima, das zum Verweilen unter freiem Himmel einlädt.

Wettertrends vom 1. bis zum 8. Juni 2024 in Pollença

Der Start in den Juni bringt milde Temperaturen und erfreulich viel Sonnenschein. Die Wetterprognose für Pollença verheißt eine Woche, in der man die Freizeit ideal im Freien planen kann - sei es am Strand, bei Wanderungen oder bei einem Bummel durch die geschichtsträchtigen Gassen. Der 1. Juni beeindruckt mit lockerer Bewölkung bei angenehm warmen 22°C und einer leichten Brise von 5 km/h.

Der folgende Tag, der 2. Juni, lässt zwar leichtes Nieselregen aufkommen, doch mit 21°C bleiben die Temperaturen freundlich. Hinzu kommt, dass der Regen die umliegende Natur in saftiges Grün taucht und für angenehme Frische sorgt. Mit einem Luftdruck von 1019 hPa bleibt das Klima dabei stabil.

Klare Sicht auf Pollença:Pollença Der 3. und 4. Juni versprechen unter einem klaren Himmel höhere Temperaturen von 23°C und 24°C. Die ideale Zeit, um das azurblaue Meer zu genießen oder sich in eines der malerischen Cafés zu setzen und das lebhafte Treiben um sich herum zu beobachten. Mit einer Luftfeuchtigkeit um 54% und weiterhin moderaten Windverhältnissen bleibt das Wetter angenehm.

Die Mitte der Woche, vertreten durch den 5. und 6. Juni, setzt den Trend unbeschwerten Sonnenscheins mit 25°C und 26°C fort. Pollença zeigt sich damit von seiner einladenden Seite und läutet mit niedriger Luftfeuchtigkeit und stabilen Druckverhältnissen die sommerlichen Tage ein.

Am 7. Juni bedecken zwar Wolken den Himmel, doch das Quecksilber klettert weiterhin auf hohe 26°C. Hier ist ein Tag im Museu de Pollença oder ein Besuch der historischen Kirche Sant Jordi zu empfehlen, um der Mittagssonne zu entfliehen.

Die darauf folgende Woche könnte mit mäßigem Regen am 8. Juni und einer Temperatur von 25°C wieder für eine willkommene Abkühlung sorgen. Ein Regenschirm sollte daher in Griffweite bleiben. Der Niederschlag sorgt zugleich für lebendige Farben in der Natur und eine frische Brise, um die Luft zu reinigen.

Ausblick auf die kommenden Tage in Pollença

Zusammenfassend können Besucher und Einheimische in Pollença eine überwiegend sonnige Woche mit vereinzelten Regenschauern erwarten. Ein Ferienwetter, wie es im Buche steht, ideal für allerlei Aktivitäten und Erkundungstouren im Freien. Die frühen Sonnenaufgänge um circa 4:20 Uhr und späten Sonnenuntergänge nach 19:10 Uhr versprechen lange und ereignisreiche Tage auf der wunderschönen Baleareninsel.

