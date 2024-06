Wettervorschau für Lloseta: Sonnige Aussichten mit Chance auf leichten Regen vom 1. bis 8. Juni 2024 (1.6.2024)

Wetterprognose für Lloseta: Frühsommerliche Stimmung mit Regenschauern

Lloseta, die charmante Gemeinde im Herzen Mallorcas, kann sich auf einen überwiegend heiteren und warmen Start in den Juni freuen. Die Wettervorhersage für den Zeitraum vom 1. bis 8. Juni 2024 zeigt eine angenehme Mischung aus Sonnenschein und vereinzelten Regenschauern. Erfahren Sie, welche Temperaturen und Wetterbedingungen Sie in Lloseta erwarten, um Ihre Aktivitäten optimal zu planen.

Wetterübersicht für Lloseta vom 1. bis 8. Juni 2024

Ein Blick auf das bevorstehende Wetter in Lloseta verspricht einige perfekte Tage, um die wunderbare Umgebung zu genießen oder einfach im Freien zu entspannen. Mit Höchsttemperaturen, die in der ersten Juniwoche zwischen 23°C und angenehmen 30°C schwanken, bietet sich Ihnen eine blendende Gelegenheit, um das mediterrane Flair Mallorcas zu erleben.

Beginnend mit Samstag, dem 1. Juni 2024, erwartet uns ein Tag mit aufgelockerter Bewölkung und Höchsttemperaturen von etwa 23°C. Diese milden Bedingungen werden begleitet von einer schwachen Brise bei Windstärken um 3 km/h und einer angemessenen Luftfeuchtigkeit von 42%. Der Luftdruck liegt bei stabilen 1016 hPa.

Die Sonne wird uns bereits früh um 04:22 Uhr willkommen heißen und uns bis zum späten Abend um 19:10 Uhr begleiten.

Für den 2. und 3. Juni 2024 ist leichter Regen vorhergesagt, wobei die Temperaturen weiterhin komfortabel bei 22°C bzw. 25°C bleiben. Im Rahmen dieser Tage bleibt auch der Wind weitgehend zurückhaltend bei etwa 2 km/h.

Ein Highlight der Woche bildet der Zeitraum vom 4. bis 6. Juni, bei dem ein klarer Himmel die Szene beherrscht und die Quecksilbersäule bis auf hochsommerliche 30°C steigt. Die Tage sind gekennzeichnet durch niedrige Luftfeuchtigkeit und kontinuierlich sanfte Winde.

Die Wetterentwicklung ab dem 7. Juni lässt einen leichten Rückgang der Temperaturen auf 29°C bei vereinzelten Regenschauern erwarten. Insbesondere der 8. Juni zeigt sich mit 25°C und etwas verstärkten Windgeschwindigkeiten von bis zu 7 km/h sowie erhöhter Luftfeuchtigkeit wechselhafter.

Ausblick auf das Wetterende der Namenstage in Lloseta

Ausklingen wird die Wetterwoche in Lloseta mit einem Wechsel aus Sonne und Regenschauern. Zudem bringt der 8. Juni 2024 eine frische Brise ins Spiel, was die Planung für Outdoor-Aktivitäten etwas anspruchsvoller machen könnte. Mit dem Sonnenaufgang um 4:20 Uhr und dem Sonnenuntergang um 19:14 Uhr können Sie dennoch den ganzen Tag über den charmanten Ort in vollen Zügen genießen.

Bleiben Sie mit der Mallorcazeitung.es immer auf dem neuesten Stand bezüglich des Wetters in Lloseta und genießen Sie Ihren Aufenthalt auf der Insel, egal ob unter Sonnenschein oder Regenschirm.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 1.6.2024, 01:34:39. +++