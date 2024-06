7-Tage-Wettertrend für Sant Joan, Mallorca: Prognosen und Höhepunkte von temperaturenreichen Tagen bis zu erfrischenden Niederschlägen (2.6.2024)

Wettervorhersage für Sant Joan: Eine sonnige und warme Woche steht bevor

Die Sonnenterrasse Mallorcas, Sant Joan, lädt mit einer vielversprechenden Wetterprognose ein. Freuen Sie sich auf eine Mischung aus klarem Himmel, vereinzelten Wolken und angenehmen Temperaturen, die den Anfang Juni zu einem perfekten Zeitpunkt für Outdoor-Aktivitäten und Genuss unter freiem Himmel machen.

Sonnige Aussichten und milde Lüfte: Das Wetter vom 2. Juni bis zum 9. Juni 2024

Sonntag, 2. Juni 2024: Der Monat beginnt in Sant Joan mit einem leichten Regenschauer. Bei 23°C wird das Wetter durch stetigen Wind mit 6 km/h begleitet, während die relative Luftfeuchtigkeit bei 33% liegt. Mit einem Luftdruck von 1017 hPa und dem Sonnenaufgang um 4:20 Uhr sowie Sonnenuntergang um 19:21 Uhr erwartet Sie ein annehmbarer Tag.

Montag, 3. Juni 2024: Der klare Himmel dominiert den Tag und es werden angenehme 24°C erwartet. Mit der gleichen Windgeschwindigkeit und einer Luftfeuchtigkeit von 40% bleibt das Wetter stabil. Der Luftdruck sinkt leicht auf 1016 hPa. Genießen Sie das Tageslicht, das um 4:19 Uhr beginnt und um 19:22 Uhr endet.

Dienstag, 4. Juni 2024: Zerstreute Wolken tauchen am Horizont auf, doch mit 25°C bleibt das Klima mild. Der Wind weht schwach mit 7 km/h. Diese kleinen Veränderungen in der Wolkendecke beeinträchtigen die angenehmen Temperaturen nicht wesentlich. Ein Druck von 1014 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 41% sorgen für ein ausgeglichenes Klima.

Mittwoch, 5. Juni 2024: Ein strahlend klarer Himmel erwartet die Einwohner und Besucher bei warmen 29°C. Mit einer niedrigen Luftfeuchtigkeit von 31% und einem stabilen Druck von 1015 hPa ist dieser Tag ideal für einen Strandbesuch oder eine Erkundungstour in der Natur. Sonnenauf- und -untergang bleiben unverändert bezaubernd.

Donnerstag, 6. Juni 2024: Mit etwas mehr Wolken, aber immer noch herrlicher Wärme, steht das Thermometer bei beeindruckenden 30°C. Eine milde Brise mit nur 5 km/h Windgeschwindigkeit trägt zum Wohlgefühl bei. Der Luftfeuchtigkeitsgehalt sinkt auf 28% und der Luftdruck bleibt beständig bei 1017 hPa.

Freitag, 7. Juni 2024: Der Höhepunkt der Woche zeigt sich in einem etwas bewölkten Himmel bei hervorragenden 32°C. Die Luftfeuchtigkeit erreicht ihren Tiefpunkt mit 23%, was zusammen mit einem sanften Wind von 5 km/h für eine trockene und angenehme Atmosphäre sorgt. Der Druck st bleibt weiterhin stabil.

Samstag, 8. Juni 2024: Ein sanfter Rückgang der Temperaturen ist durch einen weiteren leichten Regenschauer markiert. Die Quecksilbersäule zeigt angenehme 30°C an bei einer weiterhin niedrigen Luftfeuchtigkeit von 20%. Der Wind bleibt mild mit 4 km/h und der Luftdruck fällt auf 1012 hPa.

Sonntag, 9. Juni 2024: Die Woche schließt mit 27°C und weiteren leichten Regenfällen. Bei einer höheren Luftfeuchtigkeit von 46% und einem stärkeren Wind von 7 km/h wird das Wetter etwas dynamischer. Der erheblich gesunkene Luftdruck von 1003 hPa kündigt mögliche Wetterumschwünge an.

Die bevorstehende Woche in Sant Joan bietet alles, was Sie für perfekte Urlaubstage benötigen. Von Sonnenschein über milde Temperaturen bis hin zu natürlichen Abkühlungen durch sporadischen Regen – es ist eine exzellente Zeit, um das malerische Mallorca in voller Pracht zu erkunden.

Blick aufs Wochenende: Wetteränderungen zum Genießen

Das Wochenende bringt mit leichtem Regen und etwas kühleren Temperaturen eine angenehme Abwechslung. Während die Woche mit weitestgehend trockenem und heißem Wetter aufwarten konnte, ermöglichen diese sanften Regengüsse eine erfrischende Pause von der Hitze. Nutzen Sie dieses gemäßigte Wetter, um die lokalen Märkte zu besuchen oder eine entspannte Wanderung in der Natur Mallorcas zu unternehmen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 2.6.2024, 01:40:27. +++