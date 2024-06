Aktuelle Wetterprognose für Escorca: Sonnig mit leichten Wolkenschleiern (2.6.2024)

Die Wetteraussichten für Escorca vom 2. Juni bis zum 9. Juni 2024

Mit dem Beginn des Juni offenbart uns Escorca auf Mallorca idyllische Wetterbedingungen. Die kommende Woche verspricht angenehme Temperaturen, überwiegend klaren Himmel und gelegentliche Wolkenformationen. Lesen Sie jetzt unseren detaillierten 7-Tage-Wetterbericht und planen Sie Ihre Aktivitäten auf Mallorca entsprechend.

Sonntag, 2. Juni 2024: Ein Hauch von Regen

Der Sonntag startet mit leichtem Regen bei einer angenehmen Temperatur von 19°C. Bei einer geringen Windgeschwindigkeit von 2 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 52% lässt sich der Tag genießen. Mit einem Luftdruck von 1019 hPa und Sonnenaufgang um 4:22 Uhr sowie Sonnenuntergang um 19:11 Uhr dürfen wir einen milden Tagesausklang erwarten.

Montag, 3. Juni 2024: Sternenklarer Himmel

Der klare Himmel dominiert den Montag und liefert uns viel Sonnenschein bei Tageshöchsttemperaturen von 22°C. Die gleiche Windgeschwindigkeit bleibt erhalten, während die Feuchtigkeit auf 43% fällt. Der Luftdruck notiert stabil bei 1018 hPa.

Dienstag und Mittwoch: Sonnige Fortsetzung

Am Dienstag und Mittwoch hält sich das schöne Wetter mit klarem Himmel und Temperaturen von 23°C beziehungsweise 25°C. Die Luftdruckwerte bewegen sich um 1016 bis 1018 hPa und leichte Brisen wehen mit 2-3 km/h. Faulenzen Sie in der Sonne oder erkunden Sie die malerische Region Escorca.

Übergang zum Wochenende: Wolkig und wärmer

In Richtung Wochenende steigen die Temperaturen weiter auf 28°C bis 29°C. Es zeigen sich ein paar vereinzelte Wolken am Himmel, was die Sicht auf das beeindruckende Firmament selten stört. Die relative Luftfeuchtigkeit nimmt etwas ab, während sich der Wind leicht verstärkt und am Samstag eine Geschwindigkeit von 4 km/h erreicht.

Das kommende Wochenende: Wolkenreich und Abkühlung

Am Wochenende ändern sich die Wetterbedingungen. Die vorherrschenden überwiegend bewölkten Tage sorgen für etwas kühlere 22-28°C. Windböen nehmen zu und wehen mit bis zu 6 km/h. Besonders am Sonntag steigt die Luftfeuchtigkeit auf 64%, was eine deutliche Abkühlung begünstigt. Dennoch bleibt der Luftdruck weitgehend konstant. Nutzen Sie die angenehmeren Temperaturen für ausgedehnte Wanderungen in der Natur Escorcas.

