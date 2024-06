Aktuelle Wettervorhersage für Santa Maria del Camí: Sonnige Aussichten und mildere Temperaturen stehen bevor (2.6.2024)

Wettertrend für Santa Maria del Camí: Eine Woche voller Sonnenschein

Santa Maria del Camí auf Mallorca erwartet in den kommenden Tagen eine positive Wetterentwicklung. Nach einem verregneten Start in die Woche mit leichtem Regen bei 21°C am 2. Juni 2024, lichten sich die Wolken und machen Platz für wärmere und sonnigere Tage.

Die Prognose für das aktuelle Wetter und kommende Tage

Am Montag, dem 2. Juni, sollte man noch den Regenschirm nicht vergessen, da leichter Regen den Tag bestimmen wird. Mit einer milden Brise und einem Spitzenwert von 21°C fällt der Start in die Woche angenehm aus.

Am darauf folgenden Tag, Dienstag, 3. Juni, dürfen sich Einheimische und Besucher auf vereinzelte Wolken am Himmel bei angenehmen 25°C freuen. Der Wind bleibt weiterhin sanft, während die Luftfeuchtigkeit sinkt und für ein angenehmes Klima sorgt.

Der Mittwoch und Donnerstag werden von einem klaren Himmel dominiert, eine ideale Gelegenheit, um das Freizeitangebot der Insel zu genießen. Mit Temperaturen von 26°C am Mittwoch und noch erhöhten 28°C am Donnerstag zeichnet sich der Sommer klar ab.

Die Hitzenotizen erreichen ihren Höhepunkt davon am Freitag und Samstag (6. und 7. Juni) mit maximalen Temperaturen von 31°C bzw. 33°C. Jedoch bedeuten überzogene Wolken am Samstag keine Einschränkung für Outdoor-Aktivitäten.

Am Sonntag, 8. Juni, bleibt das Thermometer konstant bei 33°C, wobei der Wind etwas anzieht und für eine erfrischende Brise sorgt. Die Woche schließt mit einem Temperaturrückgang auf 24°C am 9. Juni, begleitet von mehr Wind und einer gestiegenen Luftfeuchtigkeit.

Die detaillierte 7-Tage-Prognose für Santa Maria del Camí präsentiert sich wie folgt:

Obwohl die Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten weitestgehend konstant bleiben, sollte die leichte Veränderung der Zeiten beachtet werden, um den Tag in Santa Maria del Camí voll auskosten zu können.

