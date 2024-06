Aussicht auf Sonnenschein und milde Temperaturen in Capdepera: Die Wetterprognose für die nächste Woche (2.6.2024)

Wettervorhersage für Capdepera vom 2. Juni bis 9. Juni 2024

Sommerliches Wetter mit viel Sonnenschein und angenehmen Temperaturen erwartet die Einheimischen sowie Besucher in Capdepera auf Mallorca in der ersten Juniwoche. Mit Tageshöchstwerten um die 23 Grad Celsius und überwiegend klarem Himmel wird die Wetterlage in Capdepera von optimalen Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten und Strandtage geprägt sein.

Detailierte Wetterprognose für die nächste Woche in Capdepera

Zu Beginn des Vorhersagezeitraums, am 2. Juni, zeigt sich der Himmel völlig klar, und die Temperaturen liegen bei angenehmen 20 Grad Celsius. Die leichte Brise mit einer Windgeschwindigkeit von 4 km/h lässt es sowohl für Outdoor-Enthusiasten als auch für Entspannungssuchende beinahe perfekt erscheinen.

Am 3. Juni gesellen sich zu den freundlichen 20 Grad ein paar vereinzelte Wolken, doch diese werden kaum einen Schatten auf das angenehme Wetter werfen. Der 4. Juni steht seinem Vortag in puncto Wetter in nichts nach: Der Himmel bleibt klar bei gleichen Temperaturen, die eine Fortsetzung des entspannten Inselfeelings versprechen.

Ab dem 5. Juni dürfen sich die Bewohner und Gäste Capdeperas auf eine kleine Erwärmung freuen: Die Quecksilbersäule klettert auf 23 Grad Celsius. Dieses Szenario setzt sich bis zum 6. Juni fort. Der klare Himmel bleibt vorherrschend, und es weht ein sanftes Lüftchen.

Die zweite Wochenhälfte bringt eine Wetteränderung mit sich: Während es am 7. Juni noch 23 Grad warm ist, ziehen über der malerischen Gemeinde Capdepera dichtere Wolken auf. Diese Wetterlage wird die folgenden Tage bestimmen, obwohl die Temperaturen angenehm bleiben.

Am 9. Juni verstärkt sich der Wind und mit ihm die Chance auf eine dynamischere Wetterlage. Die Windgeschwindigkeiten können auf bis zu 13 km/h ansteigen, während die Temperatur konstant bei 23 Grad bleibt und die Luftfeuchtigkeit ansteigt, was möglicherweise zu einer erhöhten Niederschlagswahrscheinlichkeit führt.

Die Sonnenaufgänge und Sonnenuntergänge in Capdepera sind während dieser Zeit ein besonderes Spektakel: Die ersten Lichtstrahlen erhellen den Himmel bereits um 4:20 Uhr am 2. Juni und die Sonne verwöhnt die Insel bis zum spektakulären Sonnenuntergang um 19:13 Uhr am 9. Juni.

