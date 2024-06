Klare Sommerhimmel und milde Brisen: Das 7-Tage-Wetter für Deià, Mallorca (2.6.2024)

Wetteraussichten für Deià vom 2. bis zum 9. Juni 2024

Der beschauliche Ort Deià auf Mallorca ist berühmt für seine atemberaubende Landschaft und das verführerische Mittelmeerklima. Die aktuelle 7-Tage-Wetterprognose verspricht sonnige Tage und laue Nächte, die Einheimische und Urlauber gleichermaßen zum Verweilen unter freiem Himmel einladen.

Beginn der Woche mit leichtem Regen, gefolgt von strahlendem Sonnenschein

Zum Wochenstart am Montag, den 2. Juni 2024, zeigt sich das Wetter in Deià noch von einer wechselhaften Seite. Bei Temperaturen um die 21°C kündigt sich leichter Regen an, was der idealen Gelegenheit entspricht, die gemütlichen Cafés und Galerien von Deià zu erkunden. Der Wind hält sich mit 2 km/h angenehm zurück, während die Luftfeuchtigkeit bei rund 59% liegt und der Luftdruck stabil bei 1019 hPa steht. Genießen Sie das sanfte Erwachen der Natur, während die Sonne um 4:23 Uhr aufgeht und den Tag um 19:12 Uhr beschließt.

Die Woche in Deià: Eine Symphonie aus Sonnenschein und klarblauem Himmel

Den leichten Regenschauern folgt eine Serie von Tage mit klarem Himmel, als könnte das Wetter nicht schöner sein für alle, die das Freiluftleben lieben. Dienstag und Mittwoch begrüßen uns mit 23°C bis 25°C, ideal für lange Spaziergänge an der malerischen Küste. Der sanfte Wind, Luftfeuchtigkeit unter 55% und ein leicht sinkender Luftdruck deuten auf eine stabile Wetterlage hin.

Von Donnerstag bis zum Wochenende hält der klare Himmel weiterhin an, mit Temperaturen, die sich mit dem Sommereinbruch in Deià auf angenehme 26°C bis 30°C erhöhen. Die Nachttemperaturen bleiben mild, was die perfekte Kulisse für romantische Abendessen im Freien oder Sternenbeobachtungen bietet.

Wochenend-Ausblick: Gemäßigtes Klima mit zunehmender Bewölkung

Das bevorstehende Wochenende zeigt sich zunächst noch sonnig, doch ab Samstag ziehen über der Region überwiegend Wolken auf. Nichtsdestotrotz lädt das merklich wärmere Klima mit bis zu 30°C am Samstag zu allen erdenklichen Freizeitaktivitäten ein.

Am Sonntag, den 9. Juni 2024, stellt sich das Wetter dann auf 25°C ein, mit einer erhöhten Windgeschwindigkeit von 6 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 67%. Ein leichter Temperaturrückgang und die verstärkte Bewölkung könnten eine willkommene Erfrischung nach einer Woche voller Sonnenschein sein.

Halten Sie also Ihre Sonnenbrille griffbereit und genießen Sie die kommende Woche in Deià, die zu Recht als eines der Juwelen Mallorcas gilt.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 2.6.2024, 01:28:58. +++