Mallorca Wetterbericht: Tropenähnliche Wärme trifft auf Marratxí - Eine 7-Tage-Prognose (2.6.2024)

Wetteraussichten für Marratxí: Frühlingstemperaturen und klare Himmel

Beginnend mit leichtem Regen und frischen 21°C am 2. Juni entwickelt sich das Wetter in Marratxí zu einer wahren Freude für Sonnenanbeter. In den folgenden Tagen klettern die Temperaturen von wohltuenden 24°C, über angenehme 26°C, weiter zu sommerlichen Höchstwerten um die 33°C. Der Himmel zeigt sich von seiner besten Seite, insbesondere ab dem 4. Juni, wo ein klarer Himmel mit Bravour über die malerische Landschaft Mallorcas regiert.

Temperaturerhöhung und Trockenheit: Die Sommerhitze zeigt sich in Marratxí

Die Einwohner und Besucher von Marratxí erleben eine zusehends steigende Temperaturentwicklung. Die Nachttemperaturen bleiben angenehm für abendliche Aktivitäten auf der Insel. Tage mit klarer Sicht folgen en suite, bevor am 7. Juni eine Wetterumstellung stattfindet. Die Temperaturen erreichen tropenähnliche Gefilde und die Luftfeuchtigkeit sinkt merklich auf 20%, was seltene Bedingungen für diese Jahreszeit darstellt. Jedoch erinnern überzogene Wolken ab dem 7. Juni daran, dass das Wechselhafte des Wetters niemals weit ist.

Starker Wetterumschwung: Von der Hitze zurück zu milderen Tagen

Die Spitze der Hitzewelle wird am 7. und 8. Juni mit Spitzenwerten von 33°C erreicht, aber der Wind nimmt zu und bringt einen Wandel. Nicht unerwartet folgt ein Temperatursturz zum 9. Juni, wobei die Temperatur auf 24°C unten fällt und der Himmel sich weiter verdunkelt. Die steigende Luftfeuchtigkeit auf 68% und ein zunehmender Wind verraten eine dynamische Atmosphäre und die Wahrscheinlichkeit von Niederschlag steigt.

Die Sonne begrüßt und verabschiedet: Ein Blick auf Sonnenaufgang und -untergang

Mit stetig frühen Sonnenaufgängen und späten Sonnenuntergängen, beginnend mit 4:23 Uhr am 2. Juni bis hin zu 4:21 Uhr am 9. Juni, verwöhnt Marratxí seine Gäste mit langen, lichtdurchfluteten Tagen. Sonnenuntergänge, die sich erst nach 19:11 Uhr einstellen, garantieren ausgedehnte Abende, perfekt zum Genuss der milden NächteMallorcas.

