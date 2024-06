Sonne und milde Brisen: Das Wetter in Felanitx für die nächsten 7 Tage (2.6.2024)

Die sonnige Aussicht für Felanitx

Freuen Sie sich auf eine Woche voller Sonnenschein und angenehmer Temperaturen, wenn Sie in FelanitxFelanitx unterwegs sind. Beginnen wir mit einem Blick auf die aktuelle Wetterlage: Am 2. Juni 2024 empfängt uns ein heiterer Tag mit vereinzelten Wolken, und mit 23°C liegt das Quecksilber im wohligen Bereich. Nicht zu vergessen ist die angenehme leichte Brise mit 5 km/h.

Ein Wetterphänomen: Perfektion in Felanitx!

Als würde das Wetter in Harmonie mit den Urlaubswünschen stehen, kündigen sich am 3. und 4. Juni mildere 24°C bzw. 25°C und eine sanfte Brise bei nur wenigen Wolken bzw. klarem Himmel an. An diesen Tagen beträgt die Luftfeuchtigkeit 44% bzw. 41%, und die Windgeschwindigkeit bleibt mit 5 bis 6 km/h sanft.

Wärmegrad steigend: Ein Traum wird wahr

Betrachten wir nun den 5. und 6. Juni, lächelt uns der Himmel weiterhin zu. Mit 26°C und 28°C kränzelt keine Wolke den strahlend blauen Himmel. Die Luftfeuchtigkeit bleibt weiterhin freundlich bei 44% und fällt am 6. auf 39%.

Ein Wechsel für das Wochenende?

Das Ende der Woche bringt uns zwar etwas mehr Wolken am 7. Juni, aber die 28°C sorgen weiterhin für sommerliche Gefühle – zwar handelt es sich um eine geschlossene Wolkendecke, aber der Wind weht weiterhin sanft. Der 8. Juni lockt mit leichtem Regen und immer noch angenehmen 27°C, bevor am 9. Juni mit einer stärkeren Bewölkung und frischeren 23°C bei einem kräftigeren Wind von 10 km/h das Wetter eine kleine Kehrtwende macht.

Die Sonne gratuliert zum Tagesanbruch

Unsere Tage in Felanitx werden pünktlich durch die opulente Sonne eingeleitet, und zwar an jedem Morgen um ca. 4:20 Uhr. Und fast wie ein treuer Freund begleitet sie uns im Wandel der Zeit bis um ca. 19:11 Uhr, an einigen Tagen sogar bis 19:13 Uhr.

Zusammenfassung: Es scheint eine ideale Woche zu werden, um die mallerquinische Schönheit zu genießen – mit viel Sonne und milden Brisen, also perfekt für Spaziergänge durch Felanitx oder entlang der atemberaubenden Küste. Packen Sie Ihre Sonnencreme ein, genießen Sie die Sonnenuntergänge, und lassen Sie sich vom mediterranen Charme verwöhnen!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 2.6.2024, 01:31:06. +++