Steigt das Quecksilber in Alaró? 7-tägige Wetterprognose und Trends für Anfang Juni 2024 (2.6.2024)

Wie wird das Wetter in Alaró auf Mallorca?

Die Wettervorhersage für die malerische Gemeinde Alaró lockt mit vielversprechenden Tendenzen. Stellen Sie sich auf eine Hitze vor, die von leichtem Nieselregen bis zu klarem Himmel und sogar eine temporäre Bedeckung am Wochenende osciliert. Nachstehend finden Sie eine umfassende Prognose für das Wetter in Alaró für die kommende Woche, vom 2. Juni bis zum 9. Juni 2024.

Sanfter Regen und milde Brisen zum Wochenstart Der 2. Juni, ein sonniger Sonntag, begrüßt Uns mit 22°C und erfrischendem, spürbarem labyrinth aus Wolken und vereinzelten Regentropfenz. Die sanfte Windbewegung von 2 km/h wird ergänzt durch eine angenehme Luftfeuchtigkeit von 50% und einen stabilen Luftdruck von 1019 hPa, während der Sonnenaufgang jäh um 4:22 Uhr beginnt und sein Glanz bis 19:11 Uhr anhält.

Zunehmende Temperaturen unter spärlichen Wolken Rechtzeitig zum Arbeitsbeginn lungert die Symphonie seltener Wolkenformationen über Alaró, wenn sich das Thermometer für eine behagliche 25°C am Montag, den 3. Juni einstellt. Dazu leistet eine etwas erhöhte Windgeschwindigkeit von 3 km/h Gesellschaft, die sich ideal für eine bequeme Fortbewegung unter freiem Himmel prädestiniert. Mit einer Reduzierung der Luftfeuchtigkeit auf 36% steht einem wolkenlosen Blick hinauf, vom Sonnenaufgang um 4:22 bis zum Sonnenuntergang um 19:12, nichts im Wege.

Perfektes Open-Air-Wetter mit allmählichem Hitzeanstieg

Die Mitte der Woche ist charakterisiert durch entzückendes Sommerwetter. Der Himmel dekoriert sich in ein makelloses Blau, und die Sonne strahlt aus jedem Winkel. In Alaró werden am 4. und 5. Juni 27°C und 29°C gemessen; der Wind gesellt sich jeweils mit leichten 2 bis 4 km/h hinzu. Am Donnerstag, einen Atemzug morgenfrischer Luft, sowie am Freitag, an dem ein Paddeltour-Luftchen gleitet, können Sportler und Freizeitsuchende gleichermaßen aufatmen.

Ein Hoch auf die Wochenendwetteraussichten!

Der positive Trend gleitet weiter über das Wochenende, und wir prosperieren unter fast wolkenfreiem Himmel und Temperaturen, die mit 32°C am Samstag sogar einem spanischen Hochsommer zuvorkommen. Doch Vorsicht: die Luftfeuchtigkeit von lediglich 11% und der spärliche Wind erfordern eine erhöhte Portion Sonnenschutz. Der Luftsprung bestätigt am Sonntag noch unverkennbare 33°C, bevor eine größere Feuchtigkeitswelle den kommenden Montag nasskalt empfängt. Aufgepasst: stürmische Böen und eine drückende Luftfeuchtigkeit mehren erste Anzeichen für einen bevorstehenden Wetterumschlag, welcher am 9. Juni schon bei 24°C und heftiger Bewölkung seine Schatten zu werfen scheint.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 2.6.2024, 01:20:34. +++