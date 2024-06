Wetter-Ausblick für Maria de la Salut: Prognose für die kommende Woche (2.6.2024)

Wochenprognose für das Wetter in Maria de la Salut

Während wir in den Genuss der ersten warmen Junitage 2024 kommen, zeigt sich das Wetter in Maria de la Salut von seiner wechselhaften Seite. Mit einer Mischung aus leichtem Regen zu Beginn der Woche und klareren Himmelsbildern in den nachfolgenden Tagen, bereitet sich die Region auf eine Woche voller abwechslungsreicher Wetterlagen vor.

Wetter-Trend für die Woche vom 02. bis 09. Juni 2024

Am Montag, den 2. Juni, startet Maria de la Salut mit angenehmen 23 Grad Celsius in die neue Woche. Ein leichter Regenschauer zieht durch die Region, während die Winde mit einer Geschwindigkeit von 4 km/h Wesenslagen angenehm zart über die Insel streichen. Die Luftfeuchtigkeit würde bei 42 Prozent liegen, und der Luftdruck hält sich bei 1018 hPa stabil. Mit dem Sonnenaufgang um 4:21 Uhr und dem Sonnenuntergang um 19:10 Uhr klingt der Tag aus.

Der Dienstag, 3. Juni, empfängt uns mit ein paar vereinzelten Wolken, bleibt aber weitgehend heiter bei Maximatemperaturen von 26 Grad Celsius. Eine sanfte Brise weht mit nur 3 km/h durch Maria de la Salut. Die relative Feuchtigkeit nimmt auf 36 Prozent ab und der barometrische Druck wird mit 1017 hPa etwas niedriger liegen als am Vortag.

Mittwoch, der 4. Juni, wird mit klarem Himmel und spürbar wärmeren 27 Grad Celsius noch sommerlicher. Windgeschwindigkeiten von 3 km/h lassen das Blattwerk zart flattern. Eine Luftfeuchtigkeit von 37 Prozent sowie ein geringfügiger Druckabfall auf 1016 hPa sind ebenfalls zu verzeichnen.

Die Mitte der Woche bringt uns den Donnerstag, 5. Juni, mit klarem Himmel und einer Tageshöchsttemperatur von 31 Grad Celsius. Hier erkennen wir einen Trend hin zu wärmeren Temperaturen, die zusätzlich von einem 5 km/h leichten Wind begleitet werden. Eine niedrige Luftfeuchtigkeit von 25 Prozent und ein gleichbleibender Druck von 1017 hPa unterstützen das angenehme Klima.

Freitag, der 6. Juni, stellt sich herausfordernd dar, mit 33 Grad Höchsttemperatur und ebenfalls klarem Himmel. Der Wind erhöht sich auf 6 km/h und die Luftfeuchtigkeit bleibt mit 21 Prozent auf einem sehr niedrigen Level. Der Druck bleibt konstant bei 1018 hPa. Der Sonnenaufgang und Sonnenuntergang gegen 4:20 Uhr bzw. 19:12 Uhr rahmen einen verheißungsvollen Tag ein.

Das Wochenende in Maria de la Salut wird durch Samstag und Sonntag, 7. und 8. Juni, mit jeweils stark bewölktem Himmel ausgeweitet. Die Temperaturen bleiben stabil bei 32 Grad Celsius, doch der Wind verstärkt seine Präsenz ganz spürbar auf 6 km/h. Während die relative Feuchtigkeit auf 18 Prozent am Samstag absinkt, steigt sie zum Sonntag wieder auf 26 Prozent an, gepaart mit einem barometrischen Tief von 1011 hPa.

Montag, den 9. Juni, beschließt die Woche mit niedrigeren Temperaturen von 25 Grad Celsius und wolkigem Wetter. Der Wind nimmt an diesem Tag zu und bläst mit 11 km/h. Eine wesentliche Erhöhung der Luftfeuchtigkeit auf 60 Prozent und ein fallen der Druck auf 1007 hPa könnten Hinweise auf eine bevorstehende Wetterveränderung sein.

Diese Wettervorhersage für Maria de la Salut zeigt deutlich, dass sowohl Sonnenanbeter als auch Freunde lauer Sommernächte auf ihre Kosten kommen werden. Mit den Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten lässt sich zudem jede Minute des mediterranen Klimas genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 2.6.2024, 01:35:53. +++