Wetter in Binissalem: Sonne und steigende Temperaturen bis zum Wochenende (2.6.2024)

Ausblick auf das Wetter in Binissalem vom 2. bis zum 9. Juni 2024

Die idyllische Gemeinde Binissalem auf Mallorca blickt einer Woche mit abwechselndem Wetter und besonders angenehmen Temperaturen entgegen. Mit einer behutsamen Brise und steigenden Temperaturen können Einheimische und Besucher gleichermaßen ihre Pläne unter freiem Himmel ohne größere Störungen durchführen.

Wetteraussichten für Binissalem in den ersten Tagen der Woche

Wetteraussichten für Binissalem in den ersten Tagen der Woche Am Montag, den 2. Juni, beginnt die Woche in Binissalem mit leichtem Regen, was die Natur willkommen heißen wird. Die Temperaturen erreichen angenehme 22 Grad Celsius, während der Wind sanft mit 2 km/h weht. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 48% und einem Druck von 1019 hPa ist ein behagliches Klima zu erwarten.

Das Wetter klärt sich am Dienstag, den 3. Juni, auf und präsentiert wenige Wolken am Himmel über Binissalem. Die Temperaturen erleben einen Anstieg auf warme 26 Grad Celsius, bei leichtem Wind von 3 km/h. Ideal für Tagesausflüge oder einen gemütlichen Bummel durch die Gemeinde.

Mittwoch, der 4. Juni, bringt einen klaren Himmel und mit ihm eine Spitze von 28 Grad Celsius – das perfekte Wetter, um das vielfältige Freizeitangebot von Binissalem unter der mallorquinischen Sonne zu genießen.

Der Trend zur Wochenmitte und das bevorstehende Wochenende

Der Trend zur Wochenmitte und das bevorstehende Wochenende Die zweite Hälfte der Woche zeigt, wie die Temperaturen in Binissalem stetig klettern. Donnerstag und Freitag überraschen mit strahlend blauem Himmel und maximalen 30 Grad Celsius, was zu langen Abenden unter freiem Himmel einlädt.

Das Wochenende nähert sich mit einer kleinen Abkühlung: Samstag lässt das Thermometer noch 35 Grad Celsius anzeigen, allerdings unter einem mit Wolken bedeckten Himmel. Der Sonntag läutet eine leichte Abkühlung und eine deutliche Zunahme der Windgeschwindigkeit auf starke 8 km/h ein – eine Präambel zu einem frischeren Wochenstart.

Genießen Sie das herrlich warme Wetter in Binissalem am besten im Freien, zumal der Sonnenaufgang früh um 4:20 Uhr und der Sonnenuntergang spät um 19:15 Uhr eine Extra-Dosis Sonnenlicht bietet.

